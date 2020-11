Rodríguez Saá cruzó a los críticos de la vacuna rusa: "Generan desesperanza"

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, celebró el anuncio de Alberto Fernández sobre la adquisición de 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V : “Todo es un procedimiento científico que lo termina avalando la OMS. La vacuna que llegará es algo esperanzador y optimista”.

En diálogo con Dady Brieva en El Destape Radio, el gobernador apuntó contra los discursos que desprestigian la medida del Gobierno y criticó: “Eso es estupidez, maldad, generar desesperanza, un clima feo y ampliar la grieta”. Respecto a cómo vive la pandemia en su provincia, Rodríguez Saá señaló: “Estos tres días los hemos recibido con una sonrisa porque hemos mejorado bastante. El sistema está lejos de colapsar”.

“Yo apoyo a (Alberto) Fernández y a la institucionalidad a morir”, remarcó el gobernador, aunque puntualizó: “Estamos siguiendo una agenda equivocada. Algo que no termino de entender es por qué no tenemos un plan con la deuda externa, sobre lo económico financiero, porque si no hay plan te marcan la cancha”.

En ese sentido, el sanluiseño insistió: “Creo que no hay un plan y tiene que haber. Cuando discutís el dólar discutís el reparto de la riqueza, y si no tenés un plan económico sobre cómo vamos a crecer y generar trabajo, vas a estar en una situación fulera”.

Por otra parte, el político elogió la carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y destacó: “Está exquisitamente escrita y el tema de la disertación es fundamental”. Por último, remarcó que “es muy fuerte la unidad nacional, pero es difícil lograrla". Y sobre esto: desarrolló: "Y un pasito interesante sería una reunión con empresarios y todo. Lo único que pido es que los nuestros tengan la banderita nuestra”.