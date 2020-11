Leopoldo Luque, el médico personal de Diego Armando Maradona, hablo de la operación a la que se someterá el mejor jugador de todos los tiempos y confirmó que se encuentra "lúcido".

Luque, quien está a cargo de la salud de Maradona desde hace un tiempo, habló con los medios presentes en la clínica de La Plata donde se encuentra internado el Diez y ratificó que el exjugador será operado este mismo martes en otra clínica de Olivos. "Lo voy a operar yo con mi equipo. Lo vamos a operar hoy. Él está lúcido, comprende y está de acuerdo con la intervención. Le expliqué y está muy tranquilo", aseguró el especialista. Al tiempo que explicó: "Es un hematoma subdural y es una cirugía de rutina. La mayoría de los pacientes que tienen estos hematomas suelen ser añosos y de riesgo. El panorama no cambió, Diego sigue igual".

Asimismo, el médico que el capitán campeón del Mundo en México 1986 "sigue con la misma condición clínica, pero con una causa más concreta". "No podía ofrecerles los datos con claridad porque no estaban todos los estudios. Los hematomas subdurales son imperceptibles y los pacientes suelen no recordarlos", resaltó.

La operación de Maradona

Maradona será intervenido este martes desde las 21 en la Clínica Olivos, a donde fue trasladado desde La Plata. Junto con Luque estará el doctor Rubino para realizar la intervención quirúrgica. Se espera que el parte médico con el resultado del tratamiento se de cerca de la medianoche, una vez que la familia de Diego lo acepte.

La operación consiste en drenar la sangre alojada en el hematoma para reducir la presión sobre su cerebro y evitar un agravamiento del cuadro.

La primera noche del Diez

"Está mejor que ayer, la idea es que se quede un día más. Está anémico y un poco deshidratado. Queremos es mejorarlo todo lo que se pueda. Necesitamos un poco más de tiempo", manifestó Luque en diálogo con la gran cantidad de medios que se hicieron presentes en la puerta de la clínica.

En este contexto, el médico dijo que el DT de Gimnasia y Esgrima La Plata está "bien de ánimo" y "consciente de la situación" y, además, estimó el tiempo que podría permanecer internado. "Estará tres días aproximadamente, esperemos que quiera quedarse hasta mañana porque acá lo podemos monitorear mucho mejor y el diagnóstico es más rápido", detalló.