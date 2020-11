Los medios del mundo hablan de la salud de Maradona

El mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, deberá ser operado hoy mismo por un hematoma subdural en la cabeza. La noticia repercutió rápidamente el mundo y medios de España, Italia, Rusia y Brasil lo cubren como el tema principal. En todo el planeta se habla del astro del fútbol mundial, hoy entrenador del club platense Gimnasia y Esgrima.

"Maradona debe ser operado de un edema cerebral. Diego Armando Maradona tendrá que ser operado este martes de un edema cerebral", titula en su portal web el prestigioso diario catalán Sport.

En la contra, el diario madrileño Marca afirma en su título de portada: "Diego Maradona será operado por un hematoma cerebral: última información y reporte médico en vivo"., el lugar que ama y adoptó a Maradona para toda la vida.

En Brasil tampoco es ajeno el tema. El principal diario deportivo se refirió al caso Diego y tituló: "Maradona passará por cirurgia no cérebro após ser internado", contó en su versión web. "Ídolo argentinou deu entrada no hospital na última segunda-feira e após realização de exames os médicos identificaram um hematoma no cérebro", sum´`o.

En inglés. En la BBC londinense también se hicieron eco de la salud del astro: "Diego Maradona to have surgery on blood clot on brain". Por su parte, la versión en español de RT (Russia Today) revelan: "Diego Maradona tendrá que ser operado de urgencia por un hematoma en el cerebro".

Para el diario español AS es la noticia principal: "EN DIRECTO, Maradona, operado de un hematoma subdural: última hora, en vivo. Maradona, operado de urgencia: Diego, a punto de salir hacia Buenos Aires. Sigue la última hora de la operación de Diego Armando Maradona en vivo y en directo hoy, 3 de noviembre de 2020 en La Plata, a través de As.com", informan.