El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Leopoldo Moreau anunció que el bloque de legisladores peronistas va a denunciar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por las requisas que se les realizaron a manifestantes en la previa de la marcha en apoyo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, proscripta la semana pasada por un fallo de la Corte Suprema.

"Los diputados de Unión por la Patria vamos a demandar formalmente, en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia y en la Justicia Federal, a la ministra Patricia Bullrich", comenzó el mensaje que Leopoldo Moreau publicó en su cuenta de X.

La denuncia, explicó el diputado de Unión por la Patria, es por "violación a la Ley de Inteligencia 25520", que indica que ningún organismo puede "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".

El legislador nacional señaló que Bullrich ordenó a las fuerzas federales "no sólo requisar, sino también copiar las listas de pasajeros y fotografiar los documentos de quienes venían desde el Interior a la marcha de respaldo a Cristina Fernández de Kirchner". "Está construyendo una base de datos sobre la adhesión o pertenencia de ciudadanos a partidos políticos, lo que, reiteramos, está expresamente prohibido. Es un paso más en la deriva autoritaria que ella conduce", agregó.

El papelón de Bullrich: detuvieron un micro de primaria que iba de excursión

TN (Todo Noticias) protagonizó un vergonzoso momento al aire que se volvió viral en las redes sociales. Todo ocurrió esta mañana del miércoles 18 de julio de 2025, cuando la Policía, a cargo de Patricia Bullrich (Ministra de Seguridad Nacional durante el gobierno del presidente Javier Milei), detuvo a un micro estudiantil sin razón alguna. Incluso los mismos periodistas de TN se sorprendieron de la insólita situación y el momento no tardó en viralizarse en X (Twitter).

En el clip, se puede escuchar al notero que fue a cubrir el momento diciendo: "Estamos en el control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, aquí en el peaje de la autopista Riccheri, en el sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Y están parando a todos los micros". Acto seguido, su compañera le preguntó desde el piso: "¿Son micros escolares, Seba? ¿O son los militantes?". "No, no. Son escolares. Son pibes de un colegio de La Matanza que van al Planetario, así que deben estar controlando algo de la documentación", respondió el periodista. Sin poder creerlo, su colega le preguntó: "¿De verdad me estás diciendo, Seba?". "Sí", contestó el notero.