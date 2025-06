Papelón de la Policía de Bullrich en TN: detuvieron un micro de primaria que iba de excursión.

TN (Todo Noticias) protagonizó un vergonzoso momento al aire que se volvió viral en las redes sociales. Todo ocurrió esta mañana del miércoles 18 de julio de 2025, cuando la Policía, a cargo de Patricia Bullrich (Ministra de Seguridad Nacional durante el gobierno del presidente Javier Milei), detuvo a un micro estudiantil sin razón alguna. Incluso los mismos periodistas de TN se sorprendieron de la insólita situación y el momento no tardó en viralizarse en X (Twitter).

En el clip, se puede escuchar al notero que fue a cubrir el momento diciendo: "Estamos en el control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, aquí en el peaje de la autopista Riccheri, en el sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. Y están parando a todos los micros".

Acto seguido, su compañera le preguntó desde el piso: "¿Son micros escolares, Seba? ¿O son los militantes?". "No, no. Son escolares. Son pibes de un colegio de La Matanza que van al Planetario, así que deben estar controlando algo de la documentación", respondió el periodista. Sin poder creerlo, su colega le preguntó: "¿De verdad me estás diciendo, Seba?". "Sí", contestó el notero.

El vergonzoso momento que protagonizó una periodista de TN al aire

Semanas atrás, la periodista de TN Paula Bernini protagonizó un momento incómodo al aire que se viralizó en las redes. Todo ocurrió mientras entrevistaba a un hombre que trabajaba en un puesto de diarios en el barrio porteño de Flores. Bernini se acercó para entrevistarlo acerca del paro de colectivos en el marco de la crisis económica, y para su sorpresa, el hombre le dio una insólita respuesta que la dejó sin palabras.

"¿Cómo estás? Un local que está siempre acá. De alguna manera, ¿ves más gente, menos gente, hay acatamiento del paro?", preguntó la notera. Ante esto, el hombre contestó que "es todo una mierda todo lo que está pasando, todo una mierda, nada más", en referencia a la situación actual del país en pleno gobierno de Javier Milei.

"Estás de acuerdo con el paro", asumió la periodista. "Olvidate, mil veces", reafirmó el canillita. "Pero igual tuviste que abrir...", le retrucó la periodista. Con un tono irónico, el hombre le respondió: "No, abro porque estoy aburrido en mi casa y no sé qué hacer. Me rasco los huevos en mi casa". "Y acá hoy, ¿te estás rascando los huevos?", indagó Bernini.

"No, saludo a gente boluda como vos", le contestó el entrevistado. Indignada, la periodista le dijo: "Claro. Qué lindo encontrarnos". "Igualmente", cerró el hombre. "Le agradezco mucho, eh. Muy gentil, muy gentil", finalizó la notera, mientras se retiraba del lugar. Inmediatamente, el video se viralizó en X.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Bernini protagoniza un vergonzoso momento al aire. Semanas atrás, se había viralizado por un comentario desafortunado que hizo mientras cubría las inundaciones en Bahía Blanca. "¿Hasta dónde llegó el agua? ¿Qué andan necesitando", comenzó Paula Bernini con sus preguntas a una mujer que estaba afuera de su casa, con una pala en sus manos.

"¿Pensaste alguna vez agarrar la pala? Tener que ir sacando tierra de tu casa", fue la consulta de la periodista que generó repudio en las redes sociales, por la carga irónica de la misma. "Cómo te vas a cagar de risa así de la gente que perdió todo?", "Qué mala mujer, solo va jugar, reír y burlarse de los vecinos afectados" y "Es para despedirla" fueron algunos de los comentarios de la gente en las redes sobre la pregunta de Bernini.