Golpearon a un periodista en Tucumán y hubo un fuerte repudio

Un periodista fue atacado en la provincia de Tucumán, gobernada por Juan Manzur, y generó el repudio de las asociaciones de prensa de ese distrito por las imágenes que se difundieron en un video que muestra la golpiza. "Desde la Asociación de Prensa de Tucumán se repudia enérgicamente y se solidariza con los trabajadores de prensa que este jueves por la noche se vulneraron sus derechos", afirma el comunicado de esa entidad.

El agredido se llama Leo Suárez, maltratado con agresividad e impedido de poder realizar la cobertura en una sesión especial en el Concejo Deliberante de Juan Bautista Alberdi de esa provincia.

"Aún se desconoce quiénes ordenaron que, a la sesión especial para la renovación de las autoridades en el Concejo Deliberante de Juan Bautista Alberdi, no se permita el ingreso de los trabajadores de prensa. Tal es así que un grupo de trabajadores de esa ciudad no pudieron presenciar la sesión especial de renovación de autoridades", reveló el medio local Primera Fuente. Pero, el clima se puso violento cuando Leo Suarez quien cumple sus funciones periodísticas en la página puntofinalnoticias, intentó ingresar y reclamar cuales eran las razones de no poder presenciar la sesión. Allí unas cuatro personas de seguridad por la fuerza retuvieron al hombre de la prensa y lo echaron con forcejeos del lugar", sumó.

Desde la Asociación de Prensa de Tucumán (APT) se repudió este nuevo episodio contra los trabajadores y sostiene que, "con estas decisiones, equivocadas, además de vulnerar los derechos de los trabajadores de ejercer libremente su profesión contemplados por las normativas nacionales vigentes, atenta contra el derecho a la información pública".

“Es muy grave, seria y lamentable la decisión de impedir el trabajo de los compañeros trabajadores. Esta decisión arbitraria demuestra una falta de conocimiento absoluta de los derechos de la prensa, de índole discriminatoria. El ejercicio de la profesión periodística, además, se encuentra enmarcado en la categoría de trabajo esencial, en consonancia con la pandemia, bregando transmitir información a la sociedad”, sostiene el sindicato que nuclea a los trabajadores.

La semana pasada en el recinto de ese Concejo, los ediles no lograron llegar a un acuerdo para elegir a sus nuevas autoridades en un clima muy tenso. Este jueves, finalmente Juan José Flores fue reemplazado por Manuel Uñate en la presidencia.

"Cabe recordarles a las nuevas autoridades de ese Honorable Concejo Deliberativo que está en vigencia la Ley 12.908 Estatuto Profesional del Periodista, que establece en su artículo 13- a) Al libre tránsito por la vía pública cuando acontecimientos de excepción impidan el ejercicio de este derecho; b) Al acceso libre a toda fuente de información de interés público; c) Al acceso libre a las estaciones ferroviarias, aeródromos, puertos marítimos y fluviales y cualquier dependencia del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Esta facultad sólo podrá usarse para el ejercicio de la profesión", finaliza el comunicado.