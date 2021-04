El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le acercará mañana tres nombres al presidente Alberto Fernández para ocupar el lugar que dejó Mario Meoni, el ministro de Transporte que falleció el viernes pasado en un accidente automovilístico.

Los tres candidatos de Massa para liderar la cartera son dos hombres y una mujer. Alberto elegirá uno y le tomará juramento lo antes posible. Por el momento, los nombres no se conocieron. Como se lo observó en el velorio el sábado y este lunes en un acto en Merlo, donde se homenajeó a Meoni, Massa se encuentra muy golpeado por la muerte de su amigo y, según supo El Destape, afirmó a quienes le consultaban por el reemplazo: "No quiero que caminen sobre el cadáver de mi amigo".

Un dirigente massista que conoce al líder del espacio aseguró a este medio que Massa busca dejar pasar unos días para que se respete el duelo. "No creo que en este momento esté barajando nombres. Que tiene equipo seguro, pero no terminó de llorar a su amigo para proponer sucesión", afirmó.

Una vez propuestos los nombres, será Fernández quien defina y no se descarta que el nombre elegido esté a fines de esta semana. Si bien hay temas pendientes para definir, como la licitación de la Hidrovía cuyo contrato vence el viernes, la misma se puede aplazar o buscar la forma de de que el Ministerio de Transporte continúe funcionando por unos días sin una cabeza definida.

El ex intendente de Junín era un hombre del Frente Renovador y amigo de Massa. Ese espacio tiene la potestad de seguir ocupando el lugar de Transporte y por eso el encuentro clave entre el tigrense y el mandatario. Cabe aclarar que en la coalición del Frente de Todos cada espacio fue ocupando un lugar. Entre los espacios que ocupa el massismo se destacan Transporte, AySA (Agua y Saneamiento Argentinos), que lo conduce Malena Galmarini y ENACOM, con el presidente del Ente Nacional de Comunicaciones Claudio Ambrosini.

Hoy, Alberto Fernández anunció la instalación de 4.000 paradas de colectivo con dispositivos de seguridad en 43 municipios bonaerenses, en el marco del Programa "Paradas Seguras", que se inició en la gestión del fallecido ministro de Transporte, Mario Meoni. En el acto llevado a cabo en la localidad bonaerense de Merlo, Fernández junto a otros funcionarios, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, homenajearon a Meoni.

El Presidente aseguró que "no es un día fácil", en referencia al fallecido ministro de Transporte, y aseguró que "Paradas Seguras tiene que ver con su obsesión por la seguridad en la provincia de Buenos Aires, con cámaras y botón de pánico", ya que él fue su impulsor, al encabezar hoy el lanzamiento de este programa en la localidad bonaerense de Merlo. "Mario era un bonaerense que amaba su provincia y pensaba mucho en la seguridad. Adonde estés, gracias Mario de corazón", expresó Fernández.

Massa se quebró en ese acto: se fue en llanto al mencionar unas palabras sobre quien, más que colega, fue un amigo que le dio la vida. "El sábado cuando recorríamos su último adiós, la ciudad, una chica que ayer me volvió a escribir en el Instagram (porque leyó mi carta) cuando pasábamos con el auto me gritó: 'Se va uno de los buenos'", comenzó diciendo Massa, quien recibió el aplauso de los presentes en el acto al no poder continuar con su relato producto de la emoción que le generó el recuerdo de Meoni. Acto seguido, continuó: "Te cuento, Alberto, que eso que nos pasó el sábado a la mañana, el llorar, porque lloramos los dos, sabiendo que el momento de dolor y de angustia que vive la sociedad se completaba con un momento de dolor y angustia particular".