Esmeralda Mitre, sobre la inversión de Macri en La Nación: "Se convirtió en un medio fanático"

La actriz y heredera del fundador de La Nación dio una entrevista a C5N y criticó con dureza la gestión macrista de la señal televisiva.

Esmeralda Mitre, la actriz e hija de Bartolomé Luis Mitre, el director de La Nación hasta su fallecimiento, brindó una entrevista en C5N y renovó su hipótesis en torno al amplio financiamiento de Mauricio Macri a la señal televisiva del diario centenario. A partir de esta conjetura, criticó con dureza la línea editorial de LN+.

Luego de afirmar que el expresidente Mauricio Macri pagó 15 millones de dólares para comprar parte del multimedio militante La Nación, Esmeralda Mitre se presentó junto a ssau abogado, Santiago Yofre en el ciclo Conflicto de Intereses y denunció la calidad de uno de los medios de comunicación más importantes del país desde que adoptó la impronta macrista bajo la gestión de Fernán Saguier.

"Están en una situación económica muy rara. Un canal que no rendía, que no tenía un periodista, que nadie quería estar ahí... De repente es el canal más importante de todos", observó Esmeralda. "Fanáticos, todos hablando acerca de que el Pro es lo mejor del mundo y después critican al kirchnerismo. Entonces, ¿cuál es la línea editorial?", denunció.

Sobre el notable cambio de la línea editorial del medio, la heredera de Mitre aseguró que lo notó "pero es tan obvio que es casi vergonzoso". "Me parece gravísimo. Me parece que estarían utilizando un medio para hacer campaña", insistió.

De todos modos, aclaró: "no puedo dar por cierto nada porque puedo tener problemas legales. Si las cosas las digo es porque las estaría sabiendo". "Los Saguier son paracaidístas, no tienen poder, no conocen del periodismo porque conseguir plata para pagar una deuda como la de La Nación no es tan complicado", sugirió sobre el lado materno del clan Mitre que ahora tiene el paquete accionario mayoritario.

A continuación, retomó el giro propagandístico que dio el diario centenario en favor del macrismo y observó que lo editorial "no tiene nada que ver con el dinero". "Es casi una cuestión sociológica lo que está pasando, es muy grave para un país que pase esto", alertó.

"La pérdida editorial se dio desde que entraron los Saguier y, mi padre, estando enfermo, se habrían aprovechado en todo sentido: en lo editorial y en lo económico. Yo lo que quiero es entrar a mi diario y heredar lo que corresponde. En primer lugar, hacer auditorías y que el diario vuelva a ser lo que era, un diario recto. Es un diario que no existe, casi", lamentó.

En esta línea, Esmeralda no se guardó nada y lanzó: "lo veo fanático y lo veo frívolo, las 2 cosas". "Frívolo porque solamente ponen caras visibles, no hay ninguna idea, no hay gente preparada para llevar a los periodistas adelante y hay una bajada de línea muy obvia", precisó.

"En el canal hay mucha obviedad de cómo se está tomando un partido. Es un medio que está muy fanático y, por ende, pierde seriedad y el prestigio que tuvo toda la vida. Desde errores ortográficos en adelante y, ni hablar, de las desprolijidades que estaría habiendo dentro del diario", añadió.

"Quiero que vuelva a ser ese diario", insistió. "Fanatizar un medio no es algo inteligente. Lo que tiene que hacer La Nación es hacer dinero, que no de pérdida y sea una entrega para salvar las papas y no ahogarse", propuso. "Si no fuera así, ya está todo confundido. Vos prendés La Nación Más y todo el día Macri, Macri, Vidal. Es un disparate, un chiste, parece una joda para Videomatch. Lo veo y no lo puedo creer", agregó.

Por su parte, el abogado de Esmeralda Mitre, Santiago Yofre señaló que "las conjeturas son muy fáciles de desarrollar". "Esmeralda tiene una visión crítica de la administración de Saguier y conoce como pocos la interna de Cambiemos. Lo que queremos hacer es ejercer los derechos. Nos enfrentamos a alguien muy poderoso si las conjeturas se cumplen", propuso.