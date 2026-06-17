“Te meto preso”: el video que muestra cómo amenaza la policía de Zdero a los chaqueños

Dos nuevos episodios de violencia y abuso policial quedaron expuestos este fin de semana en Chaco y volvieron a poner bajo la lupa el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales. Uno de los casos generó especial indignación luego de que un efectivo policial fuera filmado mientras amenazaba a un joven de Villa Berthet con armarle una causa por drogas. El otro hecho ocurrió en Santa Sylvina, donde agentes fueron registrados golpeando a jóvenes durante una detención.

El episodio más grave ocurrió en Villa Berthet. Allí, un joven del barrio Norte registró una discusión con un efectivo que se desempeñaría en el área de Drogas Peligrosas de Sáenz Peña. Durante el intercambio, el uniformado lanzó una amenaza que quedó grabada en video y que generó un fuerte repudio: “Si yo quiero, ya mismo te meto preso. Te lleno de falopa el bolsillo y te meto preso y vas a estar un año. Yo sé hacer”.

La polémica se profundizó pocas horas después con otro caso ocurrido en Santa Sylvina. Allí, a la salida de un boliche, efectivos policiales demoraron a tres jóvenes que presuntamente habían participado de una pelea. Sin embargo, un video tomado por un testigo muestra cómo uno de los uniformados patea a un detenido que ya estaba reducido en el suelo, mientras otro le propina un golpe de puño en el rostro a otro joven.

Las imágenes muestran además que, una vez que la víctima cae al piso, vuelve a recibir una nueva agresión por parte de uno de los efectivos. Ambos hechos se produjeron en un contexto de crecientes cuestionamientos al accionar policial en la provincia y reavivaron el debate sobre los mecanismos de control internos de la fuerza.

La policía ya usa pistolas Táser

Una nueva polémica sacude al gobernador Leandro Zdero tras la autorización del uso de las pistolas taser en la Policía de Chaco. Pese a su reglamentación, organizaciones de derechos humanos y Comité para la Prevención de la Tortura rechazaron la nueva herramienta incapacitación neuromuscular transitoria.

A pesar de que los efectivos policiales recibieron capacitación para operar las pistolas Taser, la incorporación de estos dispositivos estuvo rodeada de cuestionamientos. Durante el debate previo a su implementación, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco advirtió que estas armas podrían implicar riesgos para la población. Según consignó la revista Litigio, el organismo consideró que su utilización "representa un grave riesgo para la vida de los ciudadanos de la provincia".

Desde el Comité señalaron que la medida podría significar un retroceso en materia de derechos humanos y alertaron sobre las consecuencias de su uso por parte de personal policial que, a su criterio, presenta deficiencias en la formación y el entrenamiento. En ese sentido, sostuvieron que la utilización de estos dispositivos podría incrementar los casos de muertes bajo custodia vinculadas a errores, negligencias o un manejo inadecuado de las armas.

Además, cuestionaron la necesidad de incorporar esta tecnología en la provincia. Según expresaron, hasta el momento no existen fundamentos empíricos que justifiquen su implementación y remarcaron que la compra de los equipos, la capacitación de los agentes y el mantenimiento del sistema representan una inversión significativa para una jurisdicción con recursos económicos limitados.

Por último, el organismo puso en discusión el carácter de "no letales" atribuido a las pistolas Taser. Al respecto, recordó informes de Amnistía Internacional que advierten sobre posibles consecuencias fatales en personas con condiciones de salud preexistentes, cuadros de agotamiento extremo o bajo los efectos de sustancias, situaciones en las que las descargas eléctricas podrían generar complicaciones severas.