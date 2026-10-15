Suspenso a horas de la sesión de Diputados: ¿hay número para el tiro de gracia al DNU 70/23?

La oposición dura de Diputados sigue contando los porotos para saber si puede mañana a las 14 estar en condiciones de darle el tiro de gracia del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Los representantes de Javier Milei en la Cámara baja niegan estar en condiciones de bajar la sesión, mientras que un puñado de legisladores, con terminales en gobernadores, aportan suspenso sobre si jugarán a favor o en contra del decreto desregulador, que ya tiene el rechazo desde el Senado desde 2024.

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Cómo está el poroteo

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Fuentes parlamentarias consultadas por El Destape siguen sosteniendo que para el oficialismo está "dificil". "No veo que lleguen al quórum", dicen desde un bloque que cooperará con La Libertad Avanza (LLA) en ausentarse en la sesión. Según consignó este medio, en Casa Rosada el cálculo es que a la oposición "le faltan dos".

Sin embargo, quienes hacen cuentas desde la oposición afirman que no llegan a los 129 para abrir la sesión. Depende quien se le pregunte, y a qué hora, el número de opositores que bajará mañana está entre 119 y 123.

Según pudo recabar este medio, se sentarán los representantes de Unión por la Patria (92), Frente de Izquierda y los Trabajadores (4), Elijo Catamarca (3), Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), Primero San Luis (2), Defendamos Córdoba (1), Coherencia (1), 12 de Provincias Unidas y cuatro misioneros de Argentina Federal. Esta cuenta da 123.

Pese a esto, la oposición sabe que en las afueras del Congreso, se estará llevando a cabo la quinta marcha universitaria federal, en la que se volverá a reclamar al gobierno de Milei que cumpla con la ley de financiamiento a las casas de altos estudios, votada por las dos Cámaras, y cuyo cumplimiento fue ordenado por la jusiticia.

Cuáles son las dudas

Provincias Unidas aporta al lote de los dudosos a los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez y el jujeño Jorge Rizzotti. Estos responden a los gobernadores radicales Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir. Es una incógnita lo que hará la mendocina Lourdes Arrieta.

Seis cordobeses de Provincias Unidas, que responden al jefe provincial Martín Llaryora, y bajarán mañana, pero no se sabe qué harán con el 70/23. La mayor razón para derogar el mega DNU, dicen fuentes cercanas, era el ataque a la ley de Tierras. Habrá que ver cómo reaccionan a la jugada de hoy para blindar esta norma, a través del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Gisela Scaglia (Provincias Unidas)

Fuentes cercanas a los seis diputados cordobeses de esa bancada afirmaron que darán quórum, pero aclararon: "Apoyan prorroga la ley de Discapacidad y endeudamiento. La derogación DNU 70/23 está en duda". Hay dudas sobre Lourdes Arrieta. El rionegrino Sergio Capozzi no bajará. Al chubutense Jorge Ávila ni lo cuentan para el jueves.

Las dudas en Argentina Federal las aportan tres salteños, el formoseño Gerardo González y el puntano Claudio Álvarez. Estos cinco tienen como conducción al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz . Los tres tucumanos de Independencia estaban aguardando instrucciones de jefe provincial Osvaldo Jaldo, pero la diputada Gladys Medina fue parte de la reunión que el oficialismo armó el miercoles pasado para organizar el salvataje al DNU 70/23.

Quiénes pegarán el faltazo

En ese cónclave también estuvo la neuquina Karina Mauriera, que responde al gobernador Rolando Figueroa, con el que la Casa Rosada logró buenos entendimientos. Otro que tiene sintonía con el oficialismo es el santacruceño José Luis Garrido, que la semana pasada estaba estudiando la situación. En Provincias Unidas, al chubutense Jorge Ávila ni lo cuentan para para mañana, mientras que el rionegrino Sergio Capozzi no bajará.

Finalmente, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) definió su postura. "No se puede mezclar absolutamente todo. No se puede mezclar el DNU 70/23, no se puede mezclar discapacidad, no se puede mezclar endeudamiento”, justificó el jefe de la bancada, Oscar Zago, en una entrevista con El Destape 1070, para también aclararon que, si la oposición dura consigue el quórum, no van a acompañar la derogación.

La suma de este bloque del MID, más los aliados Unión Cívica Radical y el PRO, LLA tiene 115 firmes para el faltazo, más los aliados provinciales que pueda sumar.

Los otros temas de la sesión en Diputados

La sesión de mañana, pedida por la oposición, también incluye los proyectos de emergencia en discapacidad y el de endeudamiento familiar. De prosperar la sesión, la oposición se encontrará con otro problema: los dictamenes de mayoría de los dos textos señalados fueron redactados por el oficialismo.

También los proyectos fueron diluídos por el oficialismo. Para la problemática del endeudamiento se propuso la "educación financiera" y las adevertencias como la solución. En el caso de discapacidad, fueron con otro proyecto, que ratifica cuestiones establecidas en la emergencia. Este texto despertó malestar en la Casa Rosada. "Nosotros desde el Ejecutivo hubieramos querido otra cosa", reconoció ayer el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, durante la exposición del presupuesto 2027 en la comisión de Hacienda y Presupuesto.

LLA y aliados, por su parte, promovieron una sesión para el recinto el 21 de octubre, en la que sse debatirá la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con el cambio para conservar la ley de Tierras, la emergencia en discapacidad y el de endeudamiento familiar, además de otros proyectos impulsados por bloques aliados.

El blindaje al DNU tuvo la cooperación del fallo de la Corte Suprema que hizo lugar a una cautelar que suspende el artículo 154 del mega decreto desregulador. Además, LLA tuvo que aceptar sostener la ley de Tierras sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner y derogar un artículo del 70/2023, que eliminaba la norma sancionada en 2011, a través del freezado proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.