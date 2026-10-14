En el Gobierno temen el peor escenario y advierten ante El Destape: "A ellos le faltan 2 diputados nada más y consiguen quórum".

Se aceleró la unidad de la oposición en las últimas para estar presente en la sesión del jueves 15 para tratar temas candentes para Javier Milei, como discapacidad, morosidad y el más importante: voltear el DNU 70/2023.

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En el Gobierno temen el peor escenario y advierten ante El Destape: "A ellos le faltan 2 diputados nada más y consiguen quórum". La oposición necesita 129 que se sienten a abrir la sesión.

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¿La oposición tiene los votos para abrir la sesión en Diputados?

El peronismo es más cauto que el Gobierno: "Sinceramente la veo más lejos. Siempre soy optimista. Pero no estoy viendo eso", afirmó a El Destape un referente del PJ en el Congreso.

Los libertarios creen que si hay sesión, la oposición se lleva todo. ¿Qué es todo? Media sanción a leyes sobre discapacidad, morosos y empezar a tumbar el corazón del Gobierno, como lo es el DNU 70.

La Libertad Avanza no tiene plan B en la Cámara Baja para este 15. "Si pasa el quórum, lo maneja todo la oposición. Nosotros hasta ahí llegaremos". En el Gobierno refunfuñan porque hay 15 diputados en duda que pueden dar vuelta a todo.

Sin plan B: el contraataque del oficialismo y los quince diputados en duda

Por ahora, LLA solo reaccionó cuando convocó a una megasesión en Diputados para frenar la avanzada opositora por el DNU 70 y propuso abrir el recinto el 21 de octubre.

Asimismo, las comisiones de Asuntos Constitucionales se reunirán hoy impulsadas por el oficialismo para avanzar en el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, para armar un texto con los sectores aliados y hacer una nueva ley de tierras "light".

Senado o veto presidencial: el último escudo de Javier Milei

Si sale todo mal para el Gobierno en la sesión del 15, Milei deberá sostenerse en que se caiga todo en el Senado, algo improbable. Y, como última instancia, jugar otra vez la carta del veto de Milei a las leyes sacadas por el Congreso.

Ley de Tierras y DNU 70/2023: ¿por qué fue clave el fallo de la Corte Suprema?

A saber: la Corte este viernes volvió a reponer la denominada ley que restringe la titularidad extranjera de tierras rurales. La semana pasada, los cortesanos habían despertado la furia de la sociedad y la política al rechazar un planteo que buscaba frenar la derogación de la norma y así dio por válido el fin de la ley de tierras como fue votado en el DNU 70/2023.

En su momento, la decisión de hace días del máximo tribunal unió a la oposición, que llamó a una sesión para el 15 de octubre para voltear el DNU 70/2023, que es donde está el artículo que deroga la ley de tierras.

Según pudo averiguar El Destape, hubo contactos y puentes entre el Gobierno y la Corte Suprema para llegar a esta segunda decisión del tribunal. "Preferimos que sobreviva el DNU 70 y ceder con tierras", contó un operador libertario a El Destape. ¿Y si sale mal?