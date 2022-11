Elecciones 2023 CABA: Soledad Acuña se lanzó para jefa de gobierno

La ministra de Educación porteña lo anunció en un acto junto al jefe de Gobierno. Peleará un interna con Quirós, Jorge Macri, Martín Lousteau y Ricardo López Murphy.

La ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña, confirmó hoy su candidatura a jefa de gobierno porteño y buscará suceder a Horacio Rodríguez Larreta. Lo hizo durante el acto de relanzamiento del programa "Terminá la secundaria", acompañada del jefe de Gobierno porteño. Peleará un interna con Quirós, Jorge Macri, Martín Lousteau y Ricardo López Murphy.

"En la ciudad y el espacio político al que pertenezco estamos trabajando para tener la mejor opción para los vecinos para que siga gestionada por el PRO", comenzó diciendo la funcionaria porteña. Y confirmó: "Por eso, es el caso de mi precandidatura, hace 25 años que formó parte de este espacio político y estamos trabajando para que Horacio Rodríguez Larreta sea presidente".

En este marco, Larreta dijo que para él "es un orgullo que alguien de su compromiso y dedicación que tiene Soledad Acuña sea precandidata". Destacó que "con mucha valentía y convicción defendió a los chicos en los aulas cuando el Gobierno Nacional había decidido cerrar la educación en todo el país. Además de su trabajo de todos estos años, de ir mejorando la calidad educativa en la Ciudad de Buenos Aires".

Respecto a la interna en Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta remarcó que la forma de dirimir a los candidatos "son las PASO" y que "la prioridad la tendrán los candidatos del PRO". El mandatario porteño enumeró las posibles candidaturas entre los que se encuentran Fernán Quirós, Jorge Macri, Emmanuel Ferrario, Martín Lousteau y Ricardo López Murphy.

Horacio Rodríguez Larreta contra Cristina

Larreta también criticó las últimas palabras de la vicepresidenta Cristina Kirchner durante el alegato por la Causa Vialidad. La ex mandataria apuntó directamente contra los fiscales Mola y Luciani a quienes acusó de "mentir, agravar y actuar en contra del derecho" y cuestionó al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, al que definió como un "pelotón de fusilamiento".

En este contexto, en las últimas horas, el jefe de Gobierno porteño cruzó a Cristina Kirchner y dijo que sus dichos contra el Tribunal que la juzga "son una vergüenza". "Decir que un Tribunal de la democracia es un pelotón de fusilamiento es una verguenza. Es otro ataque más de la vicepresidenta y de todo su espacio político a la Justicia", expresó Larreta.

"No queremos la Argentina del ataque, del agravio, de querer condicionar a la Justicia. Ya nos tiene acostumbrados a eso la vicepresidenta. Hay que condenar cada uno de esos dichos. No hay que dejarse llevar por aprietes de un gremio ni de nadie. La Justicia tiene que actuar de forma independiente", destacó el jefe de Gobierno, quien ya confirmó sus intenciones de ser candidato a presidente para 2023.

También destacó que en la Causa Vialidad hay "un fiscal que presentó las pruebas y un Tribunal que tiene que juzgar de forma independiente", pese a las constantes muestras por parte de Cristina Kirchner y otros testigos para demostrar que hubo 20 mentiras que se dijeron para acusarla de hechos "que no solamente eran falsos, sino que no existieron siquiera". "No hay que meterse, esa es la clave en una república", indicó Larreta.