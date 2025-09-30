Pettovello siembra sospechas sobre exmano derecha de Julio Cordero en Trabajo

Una comunicación interna de un área de Gobierno salpicó de sospechas la semana pasada a un exfuncionario: “Se informa a todo el personal que el doctor Claudio Aquino, quien se desempeñara como director de Asociaciones Sindicales, ya no pertenece a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ni mantiene vínculo alguno con el Ministerio de Capital Humano". El aviso, resuelto por el área de Recursos Humanos de la cartera laboral, fue dictado desde el entorno de la ministra Sandra Pettovello y sugiere un aparente intento de tráfico de influencias por parte de un hombre de confianza de Julio Cordero.

Aquino, un abogado del rubro corporativo y con antecedentes académicos críticos del modelo sindical argentino, además de padre del humorista Guillermo Aquino, fue echado el 8 de julio de su cargo, tal como anticipó en exclusiva ese día El Destape, sin que hubiera entonces una explicación oficial. Para el exfuncionario se trató apenas del vencimiento de su contrato temporario que venía de renovarse cada 180 días y que había arrancado casi en simultáneo con la gestión de Javier Milei.

El tenor del comunicado no deja lugar a dudas respecto las sospechas de Capital Humano respecto del exfuncionario: “Ante consultas recibidas, recordamos que (Aquino) carece de funciones, representación o rol de asesoría en temas vinculados a Asociaciones Sindicales u otras áreas de este organismo”. Y agrega que “por lo tanto, cualquier comunicación, gestión o presentación que invoque su nombre carece de toda validez institucional”.

El área de Sindicales de la cartera laboral fue históricamente sensible para todos los gobiernos y su relación con los gremios. Se trata de la repartición que tiene a su cargo dirimir los conflictos entre sindicatos por la representación de colectivos de trabajadores, monitorea procesos electorales y valida eventualmente sus resultados. Por lo bajo, dirigentes y exfuncionarios reconocen que es una oficina que, a lo largo de su existencia, se presta como pocas al canje de dictámenes por prestaciones no necesariamente legales.

En el micromundo de Trabajo interpretaron el comunicado oficial, además de su repercusión respecto de la reputación de Aquino, como un nuevo torpedo de Pettovello y su círculo más próximo hacia Cordero, un técnico proveniente del Grupo Techint sin mayor historial militante en La Libertad Avanza. De hecho, el secretario de Trabajo tuvo también chispazos con Federico Sturzenegger por la búsqueda constante del ministro de Desregulación de restar poderío a los sindicatos en contra de la postura de Cordero de conciliar con esas organizaciones, tal como dicta el manual de la Unión Industrial Argentina (UIA), adonde tuvo un rol destacado como asesor en los últimos años.

Incluso, Cordero había dejado trascender que la salida de Aquino obedecía apenas a reordenamientos de gestión y no a una sospecha puntual sobre su desempeño. En ese sentido le dijo a sus colaboradores que su lugar no sería ocupado por otro funcionario toda vez que Trabajo había resuelto, en función del DNU 342/25 que desreguló las incumbencias de la cartera laboral sobre las elecciones de los gremios, desactivar esa área que las tenía bajo su revisión. Sin embargo, la semana pasada fue nombrado Darío Silvestro en reemplazo de Aquino.