El mensaje de Cristina recordando a Néstor Kirchner

La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó en la red social Twitter un mensaje de recuerdo de los sucesos que vivió en los meses de mayo. Además de rememorar el lanzamiento de Sinceramente, la ex presidenta recordó el casamiento con Néstor Kirchner.

"Hoy 9 de mayo, se cumple un año de la presentación de Sinceramente y hace 45 años, en La Plata, nos casabamos con Néstor. Mes de mayo, el del sol del 25, el del bicentenario… el mes que más me gusta", escribió la vicepresidenta.

En aquella presentación, la entonces senadora elogió a Alberto Fernández y comentó que fue él quien le recomendó que escribiera un libro para responder a todos las acusaciones que escribieron sobre su gestión.

"Quiero agradecerle a quién me dio la idea, que está en primera fila, y que es Alberto Fernández. La verdad que cuando él vino y me dijo que lo angustiaban las cosas que se decían de mí, de Néstor, de nuestra vida, de los chicos. Me dijo: ´yo que los conocí a los dos juntos y que sabían como eran, me da mucha angustia que se escriban esas mentiras y vos tenés que salir a contar´", afirmó Cristina.

Días más tarde, Cristina publicaría en su cuenta de Youtube un video donde informaba que se presentaría a las elecciones como candidata a vicepresidenta en una fórmula que encabezaría Alberto Fernández.