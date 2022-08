Sergio Massa y su discurso por la renuncia a Diputados: "Más allá de las diferencias, hay que darles políticas de Estado a los argentinos"

"Hoy termina una etapa para mi y mañana empieza otra. Sepan que desde mañana voy a venir una y 100 veces a esta casa del pueblo", subrayó el ahora ex presidente de la Cámara de Diputados.

Entre lágrimas y en una despedida marcada por la emoción de sus familiares, Sergio Massa renunció a su banca y a la presidencia de la Cámara de Diputados durante la sesión especial de este martes, que había sido convocada precisamente para que los legisladores aprobaran su pedido de dimisión, luego de su designación como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

"La Argentina necesita que, mas allá de nuestro debate apasionado, que tengamos en algunos temas la humildad, la tolerancia, la capacidad y el coraje de construir consensos y políticas de Estado, de darles un camino de largo plazo alrededor de aquellos temas en los que estamos convencidos que pueden construir un país mejor", subrayó el dirigente del Frente Renovador, en un mensaje que también anticipa su nuevo rol dentro del Gabinete de Alberto Fernández.

"Hoy termina una etapa para mi y mañana empieza otra. Sepan que desde mañana voy a venir una y 100 veces a esta casa del pueblo y la democracia a buscar que entre todos los que tenemos la convicción y el compromiso de que este sea un país mejor podamos, mas allá de las diferencias, darle a los argentinos en 4, 5 o 10 temas políticas de Estado", amplió también en ese sentido.

Al comienzo del debate, y a un día de jurar a su nuevo cargo, Massa encabezó su última sesión como titular de la Cámara baja y también como legislador por la provincia de Buenos Aires. Con la voz quebrada, pidió que se entonaran las estrofas del himno argentino y se izara la bandera, momento en la que se la vio notablemente sensible a Malena Galmarini, su esposa y presidenta del directorio de Agua y Saneamiento Argentinos.

Al momento de tomar la palabra, luego de que los diputados aprobaran por unanimidad su renuncia, Massa agradeció a los trabajadores del Congreso. "A lo largo de estos 996 días que me toco estar al frente de la Cámara nos acompañaron con un esfuerzo enorme y compromiso, entendiendo las complejidades que nos tocaron vivir", subrayó.

Al referirse específicamente a los legisladores, remarcó que su paso por la presidencia del Congreso le enseñó " a escuchar más que hablar, a aprender a tolerar, a convivir en la diferencia, a intentar hasta el último instante -muchas veces con resultado positivo o negativo- buscar acuerdos". Y enfatizó: "Sobre todas las cosas me enseñó a valorar y respetar la tarea que cada uno de ustedes lleva adelante".

"Muchos de los que estamos acá podemos pensar distinto en muchos temas, pero no tengo ninguna duda de que tienen una enorme pasión por tratar de construir de esta casa nuestra, que es la República Argentina, un lugar mejor", aseveró, al volver a poner el acento sobre los "consensos" logrados durante sus dos años y medio al frente de la Cámara baja. "En las peleas, debates y discusiones, pero sobre todo en los acuerdos, me llevo el mejor de los recuerdos de todos y cada uno, aún aquellos con los que pensamos distintito absolutamente", agregó.

Acto seguido, agradeció también al bloque del Frente de Todos por la responsabilidad que le fue asignada durante el período y se refirió específicamente a Máximo Kirchner y Germán Martínez. También resaltó el rol de Cristina Álvarez Rodríguez. "La presidencia de la Cámara no existe si no hay una tarea de todos aquellos que no se sientan acá pero trabajan en el armado de las sesiones", sumó al respecto.

Sobre el final. dijo que deja la Cámara con la convicción de que volverá cada vez que lo considere necesario para ampliar acuerdos políticos sobre temas importantes: "Sepan que desde mañana voy a venir una y 100 veces a esta casa del pueblo y la democracia a buscar que entre todos los que tenemos la convicción y el compromiso de que este sea un país mejor podamos, mas allá de las diferencias, darle a los argentinos políticas de Estado en 4, 5 o 10 temas".