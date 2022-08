Retenciones y relación con el campo: la reunión entre Massa, Domínguez y Bahillo

El ministro de Economía de la Nación y el nuevo secretario de Agricultura recibieron al ex titular de la extinta cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca para coordinar la transición del área. Adelantaron que la semana están prevista la reunión con las entidades del agro y descartaron lavantar los impuestos a las exportaciones de granos.

Un día después de asumir, el flamante ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, recibió este jueves a Julián Domínguez, ex titular de la extinta cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca, y el nuevo secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, para coordinar la transición del área.

Tras el encuentro, Domínguez y Bahillo dialogaron con la prensa. El ex funcionario señaló que con el nuevo secretario son "amigos"-"ambos fuimos intendentes y diputados nacionales", contó- y definió su designación como "una acertadísima decisión". "Le estuvimos contando al ministro los lineamientos generales de la gestión", explicó.

Cuando se le consultó sobre el motivo de su salida de la cartera, Domínguez expresó que "lo importante es lo nuevo" y que Bahillo "le va a aportar la frescura del hombre del interior y de las economías regionales". Y agregó: "Me parece la persona adecuada para liderar institucionalmente este momento tan importante para el país, no se olviden que el sector agroalimentario aporta lo que la Argentina necesita y el futuro del país se juega en la industrialización de la ruralidad, generación de valor agregado y la biotecnología y Juanjo viene trabajando estos temas".

Por su parte, Bahilo afirmó que "desde el primer momento" que el ex ministro se enteró de su designación "se puso a disposición con una total generosidad y disponibilidad para hacer, como hombres públicos, una transición con mucha responsabilidad".

En ese marco, el Secretario afirmó que Domínguez "venía haciendo un buen trabajo". "Lo vamos a continuar con los principales lineamientos porque tenemos una visión compartida de la importancia del sector y la gravitación que tiene en la vida", continuó. Respecto a la reunión de Massa con la Mesa de Enlace de las entidades agrarias, Bahillo adelantó que será "seguramente será la semana que viene en una fecha a definir"

Respecto a la voluntad para liquidar dólares de la soja, Bahillo, ex ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, "no puedo hacer una síntesis de una decisión colectiva de si el campo va a liquidar". "Nosotros tenemos que generar como autoridades las condiciones necesarias, macroeconómicas de estabilidad, previsibilidad y confianza para que el productor tome esta decisión," agregó.

Poco después, consultado sobre la posibilidad de bajar las retenciones al campo, Bahillo sentenció: "No está eso en la posibilidad fáctica de realizarlo". El flamante funcionario además pidió no reducir la agenda con la mesa de enlace a "retenciones sí o no".

"Tenemos que ir a más valor agregado, el aporte de la ciencia y tecnología para ganar productividad, desarrollar nuevos mercados, economías regionales", señaló Bahillo, que adelantó que buscará trabajar con la Secretaría de Producción, a cargo de Ignacio de Mendiguren, para generar vínculos del agro con la industria.

Por su parte, Domínguez cruzó al presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, al que acusó de decir "algunas imprecisiones", en referencia a la acusación al Gobierno nacional de haber "dilapidado el dinero en subsidios en vez de promover el trabajo y la productividad".

"Este año se sembraron un millón más de hectáreas, tuvimos una cosecha récord de trigo que nos permitió captar los precios internacionales. La única medida fue que a los argentinos no le falte trigo ni maíz y garantizar los cortes. De hecho, se van a exportar 850 mil toneladas de carne, que va a ser uno de los años récord de exportación", afirmó.