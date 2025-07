Una marcha en el Congreso presiona para que se apruebe la emergencia en discapacidad

El colectivo de prestadores, familiares y usuarios del sector de discapacidad se concentra frente al Congreso de la Nación, con apoyo de otros sectores, como las organizaciones de jubilados. Adentro del parlamento, el Senado debate los proyectos de moratoria previsional, un aumento de haberes y una suba del bono en las jubilaciones y la emergencia en discapacidad.

La sesión estuvo plagada de polémicas, ya que el Gobierno anticipó que el presidente Javier Milei vetará las leyes que apruebe el Senado y hasta podría judicializar la sesión. El oficialismo reclama que el dictamen salió de una reunión de comisión autoconvocada, como lo fue la de Presupuesto, sin el aval de su respectivo presidente, el senador de La Libertad Avanza Ezequiel Atauche. Después de la reunión de la comisión, no se informó la resolución por los canales oficiales, algo que correspondía a Atauche.

Mientras los senadores debaten, el colectivo de prestadores, familiares y usuarios del sector de discapacidad siguen en la Plaza de los Dos Congresos y dice presente, a su manera, en la sesión clave. Allí, la madre de una mujer de 31 años con discapacidad dijo a C5N: "Estamos acá porque estamos con un problema grande con el tema de discapacidad. No le pagan lo que corresponde a acompañantes, a los talleres, a la psicopedagoga, a la psicóloga. Ella necesita atención 24/7".

"Yo soy una persona grande y necesitamos la atención. A la acompañante terapéutica le pagan $2.863 la hora", siguió la mujer y agregó: "Yo no puedo trabajar con ella. Ella no anda sola, no es independiente, no la puedo dejar sola en casa".

Unas horas antes, el Plenario de Trabajadores Jubilados, una de las organizaciones que se moviliza semana a semana, dio una conferencia de prensa en la zona del Congreso. En la misma, los jubilados reclamaron que se aprueben los proyectos de ley sobre el sector. "Hoy luchando para que salgan en el Senado las leyes de emergencia en discapacidad, las de jubilados, como siempre con los trabajadores activos y pasivos", dijo el Plenario de Trabajadores Jubilados en sus redes sociales.

Una protesta federal: la marcha en Santa Fe

La ciudad de Santa Fe volvió a marchar por la Ley de Emergencia en Discapacidad, con una convocatoria en la Plaza 25 de Mayo que reunió a cientos de familiares, instituciones y prestadores de servicios que reclaman una solución inmediata ante la crisis que atraviesa el sector ante la desidia libertaria.

La manifestación se dio en el marco de una gran jornada lucha y movilización a nivel nacional impulsada por el colectivo de las personas con discapacidad. Desde temprano, se vio una importante presencia de manifestantes frente a la Casa de Gobierno, con carteles que reclamaban: “Basta, vulneran nuestros derechos”, “No al ajuste, los derechos no se recortan, se respetan” y “Discapacidad de emergencia, queremos ser escuchados”.