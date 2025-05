La caída del proyecto de Ficha Limpia en el Senado amplificó las tensiones entre La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei y el PRO de Mauricio Macri, en la previa de la elección en la que sus partidos se enfrentarán en la Ciudad de Buenos Aires. Pero, además, los aliados al oficialismo apuntaron a un supuesto vínculo entre el gobierno del Presidente y el ex gobernador de Misiones Carlos Rovira, jefe político de los senadores claves para que no prospere la iniciativa con la que el partido amarillo buscaba vetar una potencial candidatura de la ex presidenta Cristina Kirchner.

La votación dio 36 votos a favor contra 35 en contra, menos de los 27 requeridos para modificar una ley electoral. Si bien las dudas rondaban a los dos santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano, que habían votado en contra designaciones de un embajador y del secretario Administrativo de la Cámara, los rechazos inesperados vinieron de los senadores del bloque Frente Renovador de la Concordia, integrado por los senadores por Misiones Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Curiosamente, esta última había dicho a comienzos de abril en una entrevista con Radio Up de su provincia que iba a votar a favor de lo que consideraba "una demanda de la sociedad".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Los misioneros siempre tuvieron la camiseta de Milei", sugirieron a El Destape voces del entorno de un senador peronista, quienes sintetizaron como una "sorpresa" el resultado de la votación. El interbloque de Unión por la Patria fue el único que rechazó de plano la iniciativa, ya que lo consideraba una proscripción a Cristina Kirchner, por sobre la cual pesa una condena a prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, sobre la que la titular del Partido Justicialista presentó un recurso de queja.

"Es el partido más corrupto de la Argentina", había lanzado en el recinto el senador Eduardo "Wado" De Pedro, cercano a la ex mandataria. El peronismo en su totalidad rechazó el expediente, a excepción del pampeano Pablo Bensunsán, que, comentaron, estaba de viaje.

El martes, en la reunión de labor parlamentaria, el peronismo había adelantado que iba a pedir la interpelación por el escándalo cripto del Presidente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Economìa, Luis Caputo. Sin embargo,LLA y sus principales aliados, la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO, más los bloques provinciales, no acompañaron. Hay quienes vieron esta acción esto como un contraataque de Unión por la Patria por Ficha Limpia.

Ficha Limpia: la furia del PRO

Violetas, amarillos y boinas blancas juraban y perjuraban que tenían los votos para sacar Ficha Limpia. El principal interesado en la sanción del proyecto era el partido de Macri. Si bien no le habilitaron el palco, Silvia Lospennato recorrió triunfante los pasillos junto al jefe de la bancada amarilla, Alfredo De Ángeli.

Lospennato no es solo una de las caras que capitaneó la iniciativa, sino que es candidata a legiladora porteña por el PRO, en unos comicios que Javier y Karina Milei decidieron que tome estado nacional, en el marco de su intento por liderar todo el cuadrante político de la derecha al centro, condición para lo cual necesitan batir en suelo propio al partido amarillo que gobierna la capital nacional desde 2007.

"Fue una pelea dejar sin quorum el recinto, pero esta creo que nadie la vio", se lamentaron desde las inmediaciones de la bancada amarilla en el Senado. Lospennato estaba en un canal de televisión cuándo se rechazó el expediente y su decepción se hizo meme. "Milei pidió postergar la sesión y confié en su palabra. Presidente, yo confié en su palabra", dijo al otro día en una conferencia de prensa.

En noviembre del año pasado, cuando se cayó la sesión de Diputados del primer proyecto de Ficha Limpia - por ausencias en el bloque de LLA-, Milei llamó a Lospennato para comunicarle que iban impulsar un expediente similar, pero que no se "que no se tome exclusivamente como algo contra la expresidenta" sino como "una norma general para todos". Ese texto fue el que se aprobó en la Cámara baja, se cayó en el Senado y no se podrá tratar durante este período legislativo.

El efecto inmediato de la caída de Ficha Limpia se traslado a las negociaciones entre LLA y el PRO para una sociedad electoral en la provincia de Buenos Aires. Fuentes amarillas al tanto de la comandancia bonaerense del partido amarillo afirman que las negociaciones están "stand by", pero acotan que esperarán al veredicto de las elecciones porteñas.

Màs allá del interés del PRO en Ficha Limpia, el oficialismo era el encargado del poroteo. "No se veía venir, el bloque estuvo trabajando detrás de esto", dijo, indignado, post sesión el jefe de la bancada de LLA, Ezequiel Atauche. El martes, el jujeño había pasado por Casa Rosada, aunque no se reveló a qué fue. "Por algo los pelotudos que no entendemos nada estábamos pidiendo las 37 firmas antes de bajar a la sesión. Pero se apuraron por la elección del maxikiosko y encima salen a repartir culpas. Vergüenza es poco", dijo el usuario @Mileiemperador, cuenta que se le atribuye al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Así las cosas, el peronismo se encontró con una solución para la "proscripción" de su dirigenta más conocida y LLA se sacó de encima el lastre de empujar un proyecto que no era propio, que sean otros que los bajen y dejar al PRO sin un insumo electoral para su candidata en la Ciudad. Restará saber si Milei y los suyos serán señalados como responsables y si el macrismo logra obtener rédito electoral de la derrota.

Este viernes, en un acto en el que respaldó la candidatura del vocero Presidencial, Manuel Adorni, para las elecciones porteñas, Milei hizo explicito su poco interés en el proyecto caído y su vocación por enfrentar al partido gobernante en la Ciudad. “No se dejen psicopatear con la mentira de Ficha Limpia, porque hace 17 años que están acá y nunca la impulsaron”, bramó.

La conexión Milei - Misiones

Arce y Rojas Decut, así como el gobernador Hugo Passalacqua, responden a Carlos Rovira. Si bien hoy es legislador provincial, gobernó de Misiones entre 1997 y 2007, luego de que se rechazara su intento de reformar la Constitución. Sin embargo, su poder continua hasta el dìa de hoy,

"Rovira es el gran titiritero hace treinta y pico de años y maneja la política de Misiones", se quejó el senador del Frente PRO Luis Juez en declaraciones radiales posteriores, que conjeturó que Arce y Rojas Decut actuaron bajo las órdenes del ex gobernador. Lospennato, tras haber expuesto su decepción en televisión nacional, afirmó que la provincia fue "la que más Aportes del Tesoro Nacional recibió".

Carlos Rovira (centro), junto a Eduardo "Lule" Menem y Guillermo Francos

En el marco de esta discusión, el Frente Renovador de la Concordia Social de Misiones salió a rechazar la versión de que hubo una conexión entre Javier Milei y Carlos Rovira para que los senadores de ese espacio cambien su voto. Según un artículo publicado en un medio local, desde el Frente Renovador misionero destacaron: “Nuestros senadores votaron con autonomía, no con obediencia a los bandos del poder central”. Las fuentes apuntaron contra las otras fuerzas, aludiendo a sus disputas internas en CABA. “Mientras unos estaban ocupados en la interna Milei vs. Macri, nosotros actuamos con cabeza fría y con independencia”, remarcaron en declaraciones a Doce TV, la web del Canal 12 de Misiones.

Pese a ello, el Gobierno salió al cruce del diario La Nación, que este viernes publicó una nota en la que se reconstruyó "la previa", una reunión en el Salón de las Dos Constituciones de la Legislatura misionera, en la que el caudillo reune a sus dirigentes. "Rovira les dijo a todos que el pedido para que los dos senadores misioneros por el oficialismo no apoyaran ficha limpia vino del propio Javier Milei, quien lo llamó en persona para efectuarle la solicitud", sostuvo el texto, que también agregó que el ex gobernador felicitó por su accionar a sus senadores.

A la indignación del PRO, se le sumó la del radicalismo, tras la nota de La Nación. "La confesión pública de Rovira pone en evidencia la existencia de un pacto secreto, sellado a espaldas de la ciudadanía, cuyo único propósito es garantizar la impunidad de los corruptos", sostuvo a través de un comunicado el senador nacional Martín Lousteau.

“Se lo pregunté (a Milei) y me dijo: ‘No hablé nunca con Rovira. No tengo el teléfono siquiera’. Con lo cual, eso es una falsedad total”, salió a desmentir en Radio Rivadavia el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En 2024, el ministro coordinador fue a Misiones y mantuvo una reunión protocolar con el Gobernador, pero también con el jefe político de la provincia.