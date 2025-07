El oficialismo intenta frenar los dictámenes de jubilaciones y discapacidad en el Senado

Sin la presencia de La Libertad Avanza (LLA) y los bloques aliados, la oposición en el Senado logró realizar una reunión de la comisión de Hacienda y Presupuesto para dictaminar los proyectos de bono para jubilados y pensionados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad. Ahora, el oficialismo quiere recuperar el control de la Cámara Alta. Pero Unión por la Patria está decidido a mandar los proyectos al recinto esta semana, por lo que el mileismo intenta poner en duda la legalidad del encuentro de la semana pasada.

Hasta el fin de la semana anterior, el Senado no oficializó la convocatoria a la sesión. La intención del peronismo era tratarlo esta semana para darle sanción definitiva a los tres proyectos, ya aprobados en Diputados.

Los proyectos fueron aprobados en Diputados por 67 votos en contra (discapacidad) y 71 (jubilaciones), lo que pone en un virtual escenario de riesgo el sostenimiento del veto de Javier Milei en la Cámara Baja con un tercio del cuerpo, 87 votos. El presidente ya adelantó que no quiere que se sancionen.

La reunión de Hacienda y Presupuesto del miércoles contó con el quórum de los integrantes de la comisión de Unión por la Patria, Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Martín Lousteau (Unión Cívica Radical) y fue presida por el vicepresidente Fernando Salino. Hacia el final de la reunión, los integrantes del grupo de trabajo votaron expresando asentimiento sobre la legalidad del encuentro.

El oficialismo, en cambio, intentó desconocerlo desde el principio. El titular de la comisión, el jefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche, no presidió el encuentro, que además no fue televisado por el Senado. Sólo se hizo público por las redes sociales de los senadores presentes.

La oposición tenía los dictámenes de Trabajo y Previsión Social y de Población y Desarrollo Humano, para los proyectos previsionales y de discapacidad, respectivamente, pero le faltaba Hacienda y Presupuesto, obstaculizada por Atauche y su negativa a convocar.“Un solo senador que es presidente de la comisión es superior a la mayoría de los senadores, no quiere abrir la comisión porque no quiere dictaminar”, se quejaba Lousteau en el recinto. Por esa razón, la oposición se autoconvocó para dictaminar.

Todas estas circunstancias son señaladas por LLA para justificar una supuesta ilegalidad de la reunión. Lo adelantó el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala, único oficialista que se apersonó en Hacienda y Presupuesto. "La reunión que hicieron no la transmitieron en ningún lado. Por lo que entiendo, no tiene ninguna legalidad", se quejó una voz del bloque mileista.

El canal de Youtube del Senado no transmitió la reunión de Hacienda y Presupuesto. Senado TV estaba transmitiendo un recital. Hay quienes dicen que la vicepresidenta Victoria Villarruel ordenó sacar el audio, el canal y los taquígrafos de la reunión. "No es el canal del oficialismo", se quejó el radical Pablo Blanco, quien también se presentó en la reunión y apuntó contra la titular de la Cámara Alta y Abdala.

De todos modos, estuvo presente el secretario Parlamentario del Senado, Agustín Giustinian, hombre que responde a Villarruel. Fuentes de LLA no pueden responder si la presencia del funcionario es un aval de la titular de la Cámara Alta a la comisión. "Habría que verlo con el reglamento. Nosotros no lo teníamos en agenda", respondieron desde el entorno de la titular de la Cámara Alta, ante la consulta de El Destape, sobre si consideraban o no legal la reunión.

"Victoria atenta contra el plan económico del gobierno... que todo el esfuerzo que los argentinos están haciendo y la recuperación económica se vaya por el caño. Traidora es poco", lanzó la vía Twitter, la diputada nacional Lilia Lemoine que sostiene la teoría del aval de Villarruel. A través de la cosplayer, siempre sostuvieron voces cercana a la Vice, habla la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Agustín Gustinian (centro), secretario Parlamentario del Senado, en la reunión del jueves de la comisión de Hacienda y Prespuesto

Al margen de Unión por la Patria, se presentaron y dictaminaron Tagliaferri, que responde al ex jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y Lousteau y Blanco, que suelen tener movimientos diferenciados del resto del bloque radical. En el caso de la bancada del PRO, ante la consulta sobre la legalidad de la sesión, respondieron que "no cumplió con el reglamento de convocatoria y publicidad" de la reunión.

En el caso del radicalismo, adelantaron que iba a ser un tema de debate este fin de semana. "Están buscando una salida elegante. El bloque no avalaría la reunión", revelaron. Incluso, acotaron, existe la posibilidad de que el senador por Chaco Víctor Zimmerman renuncie a la secretaría de la comisión de Hacienda y Presupuesto.

A tal punto se recalentó la discusión en la Cámara Alta, que el oficialismo de LLA ya se prepara a dar la pelea si la oposición impone una sesión del pleno esta semana. En caso "quieran hacer lo mismo en el recinto, necesitan dos tercios para incorporar los temas y votarlos", advirtieron fuentes de ese bloque.