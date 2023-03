En clave electoral, Juntos por el Cambio activó el cierre del Congreso

La oposición buscó imponer su agenda en el Senado y como no lo consiguió abandonó el recinto y dejó sin quórum una sesión en la que se iban a tratar cuestiones como la ley de Alcohol Cero y la ley Lucio. "Cristina Kirchner perdió el control del Senado", celebraron en un comunicado. "Hace años que vienen tratanto de impedir que el Senado funcione", denunciaron desde el Frente de Todos. La actitud opositora se suma al bloqueo que vienen realizando en Diputados.

Después de haber bloqueado el funcionamiento de la Cámara de Diputados, desde este jueves Juntos por el Cambio -en complicidad con el peronismo federal- también activó el bloqueo del Senado al dejar sin quórum una sesión en la que se tratarían todos proyectos consensuados como la ley de Alcohol Cero, la ley Lucio y el acuerdo para cubrir vacantes en juzgados de Santa Fe. "Armaron toda una farsa, demostraron que les importa muy poco la justicia de Santa Fe", sostuvo el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans. Desde Juntos por el Cambio justificaron su actitud en que el oficialismo cambió el orden del temario. "El kirchnerismo no acepta las reglas de juego democráticas", sostuvo el radical mendocino Alfredo Cornejo. Una excusa a tono con el año electoral.

Había tres temarios diferentes en la convocatoria a la sesión especial que arrancó con una alta concurrencia -70 senadores en sus bancas- y la presidencia de Claudia Ledesma. La vicepresidenta Cristina Kirchner no participó, previendo un show opositor. La reciente constitución del bloque Unidad Federal -con cuatro senadores que pertenecían al Frente de Todos más la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti- entusiasmó a Juntos por el Cambio con la idea de pasar a dominar la Cámara alta, un viejo anhelo. "Hace años que vienen tratando de impedir que este Senado funcione", remarcaría luego la mendocina Anabel Fernández Sagasti.

En la apertura, Cornejo se puso en el papel de quien maneja la sesión. Planteó que los proyectos incluidos por la presidencia en el temario debían pasar para más adelante, incluyendo el de Alcohol Cero, que prohíbe el consumo de alcohol para conducir en todo el país y que ya cuenta con media sanción de Diputados. Familiares de víctimas de accidentes provocados por conductores alcoholizados seguían la sesión desde los balcones del primer piso con la expectativa de que el proyecto se convirtiera en ley.

"Han sacado un decreto de convocatoria que arbitrariamente han puesto y en el orden que se les ocurrió”, sostuvo Cornejo, que exigió que el temario fuera únicamente el propuesto por ellos: los pliegos de los jueces y la ley Lucio. Los proyectos que había incorporado el oficialismo al temario quedarían para una hipotética sesión el próximo 13 de abril.

Mayans puso al descubierto los motivos políticos de la discusión. “Hay una presión y una utilización de oportunidades para decir ‘solo tratamos nuestros temas’, y que después aparezca en los medios ‘Cristina perdió la mayoría en el Senado’. Eso están buscando”, denunció el formoseño. Propuso entonces que se votara el cambio de temario, para lo cual se necesitan el voto de los dos tercios de la Cámara. "Hay gente que se quiere ir cuando se trate la ley de Alcohol Cero", advirtió.

La titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, intervino para mostrar su incredulidad respecto a los temas que se negaba a tratar la oposición como el de Alcohol Cero o el Certificado Unico de Discapacidad. “¿En serio quieren dejar eso? ¿Quieren quitar el proyecto sobre cardiopatías congénitas? ¿El proyecto para que los jubilados no hagan más la fe de vida?”, preguntó. El rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana Clara Vega, aliados provinciales del oficialismo, se pronunciaron por mantener el temario como estaba. El radical Luis Naidenoff insistió que se debió tratar todo como lo había dispuesto la oposición.

Se ingresó en un debate acerca de cómo se debía resolver la cuestión. El oficialismo se abroqueló en la necesidad de los dos tercios para modificar el temario, postura aprobada por la presidenta Ledesma. Entonces, luego de discutirlo internamente, el bloque de Juntos por el Cambio y el de Unidad Federal, que preside el jujeño Carlos Snopek, decidieron abandonar el recinto ante las protestas de los familiares de víctimas de accidentes de tránsito que esperaban que se tratara el proyecto que los preocupaba. "Le pedimos a la oposición que reflexione. Estos son los temas que le interesan a la gente", insistió Di Tullio. No hubo caso.

El bloque de Juntos por el Cambio emitió luego un comunicado que confirmó las presunciones de Mayans. "Cristina Fernández de Kirchner perdió el control del Senado", lo tituló, lejos de las preocupaciones sobre el temario de la sesión. "Ratificamos nuestro compromiso con la agenda vinculada a las necesidades de la sociedad pero también reiteramos que no podemos permitir la extorsión, la mentira y la ruptura institucional", concluyeron, como para cubrirse de las reciminaciones. "Veníamos con la ilusión de llevarnos la ley", dijo luego Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, el niño de 5 años asesinado en La Pampa.

"Lo que hoy quedó en evidencia es que nosotros no tenemos problemas para tratar ningún tema en el recinto y que la vicepresidenta Cristina Kirchner en ningún momento hizo obstrucción alguna para el funcionamiento del Senado", remarcó Mayans a la salida. La designación de los nuevos jueces en Santa Fe, que parecía tan urgente, quedó en veremos. “Son hipócritas, son unos mentirosos. No digo de todos, porque no quiero ser injusto, pero que la conducción de Cambiemos es complaciente con el narcotráfico, no tengo ninguna duda”, lanzó el senador Oscar Parrilli.

La conclusión fue que la oposición dio otro paso en su objetivo de bloquear el Congreso durante el año electoral. Lo habían anticipado cuando el Frente de Todos aprobó la propuesta de juicio político a la Corte Suprema, aunque luego se desdijeron a medias. Con la puesta en escena que realizaron este jueves dejaron en claro que el objetivo sigue en pie, cuestión de complicar todo lo posible los últimos meses de gestión del Frente de Todos. Por la paridad de fuerzas, en Diputados ya venía siendo imposible reunir los consensos suficientes y, a partir de ahora, la situación comenzó a reflejarse también en el Senado.