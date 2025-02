Kicillof cruzó a Milei y Bullrich por la seguridad: "La realidad no se puede tapar"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cruzó al gobierno de Javier Milei y a la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, por la desfinanciación de la seguridad de la provincia de Buenos Aires y destacó la mejora en las estadísticas en la materia. "Falta mucho, pero vamos a seguir trabajando con seriedad, sin chicanas, sin golpes bajos y sin señalar a otros, por la seguridad de la provincia", afirmó en el marco de la tercera Conferencia de Verano de la temporada desde el municipio de Mar Chiquita.

Acompañado por los ministros bonaerenses Augusto Costa (de Producción, Ciencia e Innovación) y Javier Alonso (Seguridad) y el intendente interino de Mar Chiquita, Fabián Jacquet, el Jefe Provincial subrayó que Bullrich afirma que "tiene las mejores estadísticas", a lo que agregó: "Es imposible si no tuviéramos buenas estadísticas en la Provincia. Así que por favor: inteligencia artificial, bulling, falsas noticias, lo que quieran. Pero la realidad no se puede tapar con una campaña electoral y mentiras"

"No quiere decir que no tengamos inseguridad, de ninguna manera. Mejoramos las estadísticas, porque junto con los intendentes de la Provincia, con una enorme inversión, de la que nos quieren privar llevándose los fondos que no corresponden, invertimos, capacitamos, tecnificamos, profesionalizamos. Falta mucho, pero vamos a seguir trabajando con seriedad, sin chicanas, sin golpes bajos y sin señalar a otros, por la seguridad de la provincia", lanzó.

Previo a esta conferencia, Kicillof se reunió con representantes de sectores productivos en Balcarce. "El diagnóstico de la situación fue unánime: grandes y pequeños, agropecuarios e industriales, servicios, del municipio y de la región, a nadie le está yendo bien con la política económica de Milei", sostuvo.

"Siete veces fue el Presidente a Estados Unidos: un solo viaje a la provincia le pido. Que venga, escuche y se coma lo que está ocurriendo por la política que aplica", acotó luego, para destacar la construcción de centros universitarios en distintas localidades.

Alonso cargó contra Milei y Bullrich por la seguridad: "Nos robó"

Por su parte, Alonso afirmó que desde la provincia se sienten "menospreciados" porque en los medios dicen "que es tierra de nadie cuando es tierra de los bonaerenses" "Es perverso porque parece que en el único lugar donde no hay delitos es en la Ciudad, sin embargo tenemos en la provincia se produjeron las mejores estadísticas en materia de seguridad", afirmó el funcionario.

Luego, apuntó contra Milei, afirmando que el Presidente "nos robo 10 mil patrulleros y 30 mil cámaras de seguridad" y le pidió a este y a Bullrich: "Necesitamos dos cosas: que nos devuelvan la plata y que paren la droga de los narcos".

"Es muy fácil hablar en modo campaña del desastre de la violencia con mensajes cargados de sangre y dejar de enviar 750 mil millones que equivalen a 10 mil patrulleros", sostuvo el funcionario, apuntando contra Milei.