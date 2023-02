Aníbal Fernández defendió el uso de las Taser para grupos especiales

El ministro de Seguridad afirmó que el Gobierno está en tratativas para adquirir varios ejemplares de nuevas generaciones de Taser pero aseguró que avala su uso solo para grupos especiales de la Policía Federal.

En medio de la discusión por el uso de las pistolas Taser, que se reactivó a partir del asesinato de una mujer que pertenecía a la Policía de la Ciudad, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, afirmó que el Gobierno está en tratativas para adquirir varios ejemplares de nuevas generaciones pero aseguró que avala su uso solo para grupos especiales. En un diálogo radial, Fernández aseguró está a favor del uso de pistolas Taser pero únicamente para los grupos GEOP y G1 de la Policía Federal.

"Cuando un grupo espacial allana y es recibido con un enfrentamiento lo que el debe hacer es sacar su arma de fuego. Y lo más probable, si se encuentra frente a frente, es que termine ultimando a una persona, cuando con una Taser podría intentar frenarla sin tener que quitarle la vida", explicó el ministro de Seguridad y reafirmó que no avala su uso para otras fuerzas que no sean las dos mencionadas con anterioridad: "En la totalidad de la fuerza no".

En ese sentido, el ministro de Seguridad insistió en que la discusión sobre estas armas debería quedar "saldada" en algún momento y agregó que podría evaluar también sus uso en los grupos Albatros y Alacranes de la Prefectura y Gendarmería. "Nosotros estamos haciendo trámites para comprar nuevas generaciones, insisto, solo para grupos especiales. En algún momento requeriremos autorización porque cuando entró Alberto entró al gobierno modificó un protocolo y esas armas compradas oportunamente las tiene la ANMAT, y ahora hay que encontrar una alternativa para que se defina cómo tiene que ser ese uso", explicó el ministro.

El Gobierno porteño "irá a la Justicia" para que la Policía de la Ciudad use pistolas Taser

Después del asesinato de la mujer policía, el ministro de Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, anunció que se "irá a la Justicia" si el Gobierno nacional no aprueba la compra de pistolas eléctricas Taser para la Policía de la Ciudad. "Iniciamos el proceso licitatorio por las pistolas, pero no se pagaron porque no tenemos el permiso", indicó D'Alessandro en declaraciones formuladas al canal América TV.

En ese sentido, el ministro remarcó que "hace dos años" el Gobierno porteño "pelea" por tener estas pistolas a disposición de su fuerza policial. "Si no tenemos respuesta esta semana vamos a ir a la vía judicial", subrayó el ministro.

Las pistolas Taser provocan una descarga eléctrica de 400 volts que inmoviliza durante cinco segundos a quien recibe el disparo. "Es una cuestión ideológica. No están de acuerdo con la utilización de este tipo de armas", agregó D'Alessandro. En ese sentido, el ministro sostuvo que esta tecnología sirve para "abordar" el delito "como lo hace el primer mundo", algo que "el Gobierno" no permite. "No pretendemos minar la ciudad con estas armas. Lo que vamos a hacer es crear unos móviles Taser en cada comuna", explicó D'Alessandro.