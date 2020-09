El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dejó en evidencia una información falsa que difundió Patricia Bullrich y pidió que la oposición deje de hacer política en formato de trolls y noticias falsas.

Esta mañana, la ex ministra de Seguridad macrista le envió a Cafiero una carta con una supuesta declaración jurada patrimonial del jefe de Gabinete solicitándole que diga si era la correcta o no: "Después de que el Presidente pidiera ahorrar en pesos, le mandé una nota al jefe de Gabinete. Dijo que ya no tenía dólares, pero en su declaración jurada figura que sí". "Si los vendió, ¿a qué dólar recurrió? Sería importante conocer su respuesta y terminar con el doble discurso", escribió la ex funcionaria en modo acusatorio.

Ante la acusación de Bullrich, Cafiero emitió un descargo en su cuenta oficial de Twitter y apuntó contra la ex funcionaria: "Le pido a la oposición que después de que Macri metiera al país en su mayor crisis en 20 años, y estando en medio de la crisis global por la pandemia, deje de hacer política en formato de trolls y noticias falsas".

El jefe de Gabinete pidió que "acepten que en las elecciones se impuso la propuesta de reconstrucción de la Argentina a partir de un modelo de producción y empleo"; y que se encarguen de debatir en el Congreso las mejores normas.

Luego, pasó a contestarle firmemente a Bullrich y a desenvolver su fake news. "Bullrich es deshonesta hasta en 280 caracteres", comenzó diciendo Cafiero y contó que la DDJJ es de enero de 2020 y está expresada en pesos: "Vendí esos dólares por homebanking, a cotización oficial, como corresponde".

"¿El macrismo habla de doble discurso? ¿Son cínicos o perdieron la memoria?", se preguntó y recordó: "Sus funcionarios, con Dujovne, Prat Gay y Aranguren a la cabeza, pusieron su dinero en el exterior y endeudaron al país mientras sus patrimonios crecieron. ¿No les parece que todavía le deben respuestas al pueblo argentino?".