La Pampa y San Juan se enfrentan por la construcción del dique Tambolar

Las autoridades pampeanas presentaron una cautelar ante la Corte Suprema de Justicia para impedir que continúe la obra porque los perjudicaría.

La provincia de La Pampa insiste con la intención de frenar la obra más importante que en este momento tiene San Juan: el Dique El Tambolar. Pese a que desde San Juan a La Pampa hay más de 960 kilómetros de distancia, el reclamo vuelve a escucharse por estas horas, luego de que el gobernador sanjuanino Sergio Uñac presentase oficialmente un nuevo desvío de las aguas del Río San Juan para acelerar la obra emblemática, que busca darle electricidad a más de 100 mil hogares.

El argumento que esgrime en el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, sobre la construcción del dique sanjuanino, es que al estar sobre el río San Juan perjudicará directamente a la provincia, porque este cauce tiene una desembocadura, aguas hacia abajo, en el Río Desaguadero que pasa por El Salado y sigue por El Chadileuvú. Este último continúa por el Río Curacó, finalizando en la Cuenca del Río Colorado. Este circuito que se inicia en las alturas del Dique El Tambolar, ubicado en Calingasta, pasa finalmente por varias provincias terminando en La Pampa.

La provincia de La Pampa, que ya tiene un reclamo por la construcción del Baqueano en el Río Diamante de los habitantes de San Rafael, presentó en las últimas horas una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar la mega obra El Tambolar. Según el argumento sostenido por los pampeanos, "esta obra es una clara violación a la Ley de Obras Hidráulicas y a la necesidad de contar con una evaluación de Impacto Ambiental regional en toda la cuenca hídrica", según las apreciaciones de la fiscal de estado pampeana Romina Belén Schmidt.

Habiendo tomado conocimiento de dicho reclamo, en San Juan, el fiscal de Estado Jorge Albo fue contundente y sin vueltas, respondió a estas apreciaciones y al recurso presentado ante la Suprema Corte, con una negativa rotunda de frenar la obra hasta tanto la Justicia no lo solicite. "Creemos que esa suspensión no se va a dar. Nosotros consideramos que el Río San Juan es una cuesta geográfica, pero no hidrográfica y eso es lo que está en discusión", manifestó el letrado sanjuanino, quien aseguró haber presentado documentación que avala su postura. Pese a que la provincia sureña ya había pedido con anterioridad una suspensión, la Corte nunca se expidió solicitando a San Juan que frene la obra.

El desvío de las aguas volvió a encender la mecha

Hace pocos días se conoció oficialmente que el gobernador Uñac dio inicio a la segunda etapa de la obra hidroeléctrica que representa el cuarto dique sobre el río sanjuanino. El Tambolar espera generar 70 MW que se inyectarán directamente en el sistema eléctrico nacional. La obra ha contado con la bendición del propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, quién hace algunos meses la visitó para interiorizarse sobre los detalles. La visita del presidente incluyó un recorrido aéreo por el emprendimiento de paneles solares ubicados en Ullum y por los tres diques, incluido El Tambolar.

Acerca de su recorrida, Fernández concluyó: "Supe que el 35% de la energía que produce San Juan es energía renovable, esto habla muy bien de la provincia. Habla, no solamente de prestarle atención al crecimiento y al desarrollo, sino también de respetar el medio ambiente que es nuestra casa común". "Es una obra de ingeniería impresionante, debo confesarlo", dijo el presidente y añadió:" Le sirve a San Juan para aprovechar bien el agua que tiene y para darle energía a muchos argentinos que también lo necesitan".

La Central Hidroeléctrica de El Tambolar producirá un promedio de 343 GW h/año de energía eléctrica, que será inyectada y proporcionada al mercado interconectado nacional. Es por eso que, Nación mira con buenos ojos esta obra de magnificencia, que está emplazada sobre el Río San Juan a 18.8 km aguas arriba de el dique Los Caracoles.

Uñac, con Cafiero en Israel



Mientras tanto, el gobernador Sergio Uñac se encuentra siendo parte de la comitiva conformada por 8 gobernadores y ministros nacionales, que acompaña al canciller Santiago Cafiero en su expedición a Israel; precisamente para promover el cuidado y el mejoramiento del agua en su tratamiento responsable.

Justamente, el gobernador participará de las ponencias sobre el recurso más valioso para el riego, el consumo humano y la producción de energía eléctrica.