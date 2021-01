Alberto Fernández: "Si un sanjuanino sufre, sufre toda la Argentina"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, cambió su agenda y viajo hacia San Juan luego del sismo de 6.4 grados de magnitud que se registró durante la madrugada del martes. Allí acompañó al gobernador Sergio Uñac y firmó un convenio de adhesión al Programa Casa Propia-Construir Futuro por el que el Estadio aportará más de 7.100 millones de pesos para construir 1.800 viviendas en la provincia. “Si hay un sanjuanino que sufre, sufre toda la argentina”, afirmó.

Mientras se expresaba ante los ciudadanos de la provincia, el máximo mandatario manifestó: “No estoy haciendo nada especial, estoy haciendo lo que tiene que hacer el Presidente de los argentinos, porque si sé que en San Juan hay un sanjuanino que sufre, sé que hay un argentino que sufre, y mi única obligación es estar a al lado de ellos”. Y aseguró: “Estar al lado no es firmar un decreto que transfiere fondos, es mirarla a los ojos a Romina y decirle a ‘Romina, vos quedate tranquila que te vamos a ayudar con Sergio para que tengas tu casa’”.

En la misma línea, Fernández dejó en claro que “el deber nuestro es cumplir con aquella premisa que me puse el 10 de diciembre de 2019 cuando asumí el mandato: primero los últimos. Hoy me vine hasta aquí para que los últimos, los que sufren en Rivadavia, en Caucete, en Pocitos, en Santa Lucía y en Sarmiento, que son los distritos más afectados, sepan que estoy asumiendo un compromiso con cada uno de ustedes". Y sumó: "Sé lo que están pasando y que quiero que sepan que no están solos, que estoy yo acá ayudándolos y que estamos con Sergio trabajando codo a codo para sacarles el martirio”.

Por último, el Jefe de Estado afirmó: “En medio de tanto dolor, porque a nadie lo deja en paz ver que alguien pierda su casa, tienen que tener la enorme alegría de que pusieron las normas de construcción que correspondían y no tuvieron que soportar ninguna víctima en el medio de la tragedia del terremoto y eso es un mérito de ustedes, eso es mérito de la sociedad sanjuanina”. Durante su visita estuvo acompañado por los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi. Desde allí retomará su actividad programada en la provincia de La Rioja.

El gobernador Uñac destacó la visita del mandatario: “Tiene un valor en sí mismo, esto nos pasó varias veces, solo dos veces un Presidente vino luego de un terremoto a ver la situación y hacerse cargo de los daños que nos dejó en el espíritu, gracias, Alberto, por estar acá". Y le hizo un pedido especial: “Quiero que te lleves la imagen de esas mujeres que decían que estaban orgullosas de ser parte de esta provincia, con sus cosas a favor y sus cosas en contra. Que están orgullosas de pertenecer a este movimiento que vos liderás, que vino a poner la cara en el momento más difícil”. Para cerrar, juntos rubricaron un Acta–Acuerdo para promover y materializar el Acceso a la Vivienda y a un Hábitat adecuado a través de proyectos y acciones por un monto de 186 millones de pesos.

La palabra del presidente en redes sociales: