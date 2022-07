Kreplak dio detalles de cuándo iniciará la vacunación de bebés mayores de 6 meses

El ministro de Salud bonaerense sostuvo que de esta manera cubrirán a toda la población y explicó por qué los menores de 6 meses no son vacunados.

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se refirió a la vacunación contra el COVID-19 de bebés mayores de seis años y explicó por qué no es necesario vacunar a menores de dicha edad. A partir del martes 26 de julio, se abrió la inscripción en provincia para inmunizar y sostuvo que en pocos días darán los turnos correspondientes en los vacunatorios habituales de los centros de salud. "Ya con eso tenemos cubierta a toda la población porque los que tienen menos de seis meses están cubiertos con la lactancia materna", expresó.

En diálogo con Navarro 2023, por El Destape Radio, el titular de la cartera sanitaria indicó: "En la provincia de Buenos Aires son 500 mil personas de seis meses a tres años que se pueden empezar a inscribir. Estamos muy contentos por cubrir a todos". Y recordó: "En Argentina somos de los primeros en el mundo en hacerlo además de Estados Unidos, Canadá, Israel y Costa Rica. Tenemos un sistema de vacunación con muchísima experiencia, hemos investigado mucho sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas, así que también para pediatras o familias con dudas hay mucho material para consultar la evidencia".

Si bien no confirmó cuándo comenzarán a dar los turnos, Kreplak cree que a partir de la semana próxima podría habilitarse a través de la aplicación oficial del gobierno bonaerense. "Queremos aprovechar el impulso del COVID y las familias, de paso, repasen los calendarios de vacunación porque estamos por debajo de los objetivos", manifestó el ministro además de referirse al coronavirus. Y advirtió: "Hubo un caso de sarampión, queremos evitar el rebrote y para eso hay que levantar el nivel de cobertura".

Cabe recordar que, hasta el momento, se puede vacunar a niñas y niños a partir de los tres años de edad. Sobre esto, el ministro de Salud bonaerense manifestó: "Agregamos una tercera dosis de refuerzo hace poco tiempo y ya no tenemos vacuna Sinopharm. Estamos aplicando dosis de refuerzo pasados los cuatro meses en chicos de cinco años con dosis de Pfizer y Moderna. Ahora, con estas vacunas que llegan, vamos a poder aplicar, además de vacunar a los de seis meses a tres años, la dosis de refuerzo a tres y cuatro años que nos estaban faltando". Si bien dijo que los más chicos se están vacunando, sostiene que el ritmo es más lento: entre 25 y 30 mil persona por día.

Por otra parte, con respecto al estado actual de la pandemia del coronavirus, Kreplak sostuvo que siguen apareciendo subvariantes de la Ómicron y que hace un tiempo, Argentina tuvo una cuarta ola de BA.2. "Ahora dejaron de bajar los casos y hay un leve aumento de casos, que pueden ser de BA.4 y BA.5. Lo que sucede es que no hay aumento de internaciones, que tiene que ver con que pasamos varias olas y hay un importante número de vacunados. Es decir, convivimos con un virus que ya no produce tanta gravedad ni tanto fallecimiento", resaltó. A su vez sostuvo que las personas internadas son mayores y de riesgo, ya que el COVID-19 produce una descompensación de otras enfermedades avanzadas; y quienes no están vacunados, también tienen "20 veces más riesgo".

Más allá de esto, el ministro aseguró que el 99% de los mayores de 50 años se vacunaron por lo que "encontrar a alguien no vacunado, es imposible". Con un refuerzo, de los mayores de 50, se vacunó el 92% mientras que con el segundo refuerzo, se ubican en 55%. "Los que no se están dando mucho el segundo refuerzo son los más jóvenes, tampoco muchos se dieron el primero. Las personas de entre 18 y 40 años, el 55% se dio el primer refuerzo. Con la aparición de Omicron, la tercera dosis es muy importante", señaló. Y sostuvo que es importante que lo hagan porque "tienen menos replicación viral, entonces el contagio se da con menos carga" y al estar inmunizados, el virus se elimina en menos días del cuerpo.

Por último, Kreplak se refirió a la Viruela del Mono. "Es una enfermedad que existe hace mucho tiempo, una variante parecida a la viruela -que está erradicada- pero los hospederos son los monos. Cada tanto se observaba que la enfermedad podía transmitirse a personas y producía casos menores. Este año se superó cientas de veces y tenemos más de mil casos en más de 60 países. Si bien son casos de moderados a leves, vale la pena tener una vigilancia en lugares de riesgo", explicó.

Frente a la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en dar una alarma global con respecto a la enfermedad, sostuvo que en los países con más contagios, el organismo determinó "indicar la vacunación con la vacuna de viruela para que los contactos estrechos tengan la vacuna y cortar la cadena de contagio". Pero avisó: "No es una pandemia o epidemia que tenga perspectiva de parecerse en nada al COVID-19, pero quienes nos dedicamos al sistema de vigilancia epidemiológico a nivel global, estemos atentos y tengamos las herramientas para hacer los controles de foco".