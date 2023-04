Salta: un exintendente condenado por corrupción de menores será candidato en las elecciones 2023

La Justicia no hizo lugar a las recientes impugnaciones que se presentaron en contra de la candidatura de Juan Rosario "Chicho" Mazzone y podría volver a ser intendente de El Bordo el próximo 14 de mayo. Una historia de impunidad.

La imagen es de hace unos años, pero aun así impresiona. En la foto se puede observar a Juan Rosario Mazzone, por ese entonces intendente de la localidad salteña de El Bordo (a 62 kilómetros de Salta Capital), abrazado a dos menores de edad, en ropa interior. Un tercer hombre saca la foto.

El "Chicho", como se lo conoce en el pueblo, con el torso desnudo y sonriente, se abraza a una chica que se adivina menor de edad. No importa que ella tenga la cara borroneada por algún efecto del Photoshop: ese pelo, esa piel, la situación de posar de ese modo para una cámara y la risa del señor “del patrón” hablan a las claras de una menor que es vulnerada.

A pesar de que el hecho tuvo repercusión nacional e incluso internacional, Mazzone, en ese momento, tuvo una leve pena y fue condenado a tres años de ejecución condicional por el delito de corrupción de menores (la sentencia fue confirmada en septiembre de 2019). A pesar de esto, y el repudio que generó, hoy por hoy Mazzone podría volver a ser Intendente de El Bordo ya que la Justicia no hizo lugar a las recientes impugnaciones que se presentaron en contra de su candidatura para las elecciones provinciales del próximo 14 de mayo.

En pueblo chico, infierno grande. Es que en un lugar de 8 mil pobladores, donde las calles no tienen nombre y para ubicar la casa de una persona basta con nombrarla, muchas mujeres repudian y temen la vuelta de Mazzone a la función pública.

“Estoy indignada, acá en el pueblo tenemos hijas, y sabemos que tiene un nivel de impunidad, dicen que acá muchos quieren un 'patrón de estancia'. Todos sabemos qué significa eso, nuestras niñas están en peligro porque él desde siempre caminó por el pueblo con mucha impunidad. Muchas chicas o mujeres que sufren acoso, sus padres o novios son empleados de él, es imposible que alguien reaccione”, asegura una vecina que prefiere resguardar su identidad por temor a alguna represalia en el lugar. Y agrega: “Cuando fue condenado siguió trabajando, es más, las fiestas nunca se detuvieron, todo el pueblo lo sabe”. Además, asegura la ciudadana que siempre tuvo tratos misógenos hacia las mujeres del lugar: “Cuando alguna mujer humilde iba a pedir asistencia, les contestaba ‘para qué abrís las piernas si después andás mendigando con los críos a cuestas’.

El actual intendente de El Bordo, Sergio “Chucho” Copa (Partido Justicialista), que competirá con Mazzone buscando la relección de jefe comunal, asegura que es necesario reveer las leyes que permitieron que Mazzone vuelva a tener la posibilidad de volver a candidatearse: “Creo que todo hecho que va en contra de las mujeres es repudiable, este señor fue condenado por corrupción de menores”. Y agrega: “Es necesario que se revea la justicia (a nivel provincial y nacional) que avala a este tipo de personas, nosotros como ejecutivos debemos bregar por la paz social”. A su vez, resalta que la comunidad está susceptible con respecto a la candidatura de Mazzone.

La politóloga salteña Luciana Módica analiza: "Hay diferentes aspectos a observar frente a la situación de Mazzone: Si bien todavía persiste una estructura patriarcal dentro del armado político (lo vivimos también con el caso del escándalo sexual del diputado Juan Améri en el año 2020), es bueno también resaltar que hubo esfuerzos de las mujeres, que están logrando avances. En estos últimos años se estuvo trabajando en la visibilidad y el armado de la provincia. Sí, la política salteña es machista pero tambien ahora hay mujeres que construyen su armado politico". Para la profesional, es importante que los funcionarios tengan perspectiva de género: "Es necesario destacar que no solo se reduce al ambito político sino también al judicial. Si hoy Mazzone está habilitado y puede competir en la carrera electoral tenemos un problema. Es necesario que existan jueces con una perspectiva de género y derechos humanos incorporados".

Para finalizar, concluye: "Atravesada la cuestión política y judicial, creo que hoy queda en manos del electorado ser consciente de la historia de este señor y las denuncias y acusaciones que tiene. Me parece que sería una buena señal que el electorado no acompañe a Mazzone".



Con Mazzone no fue la primera vez que la política salteña mostró su lado machista. En 2013, el intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, fue detenido en un prostíbulo. En el año 2020, el diputado nacional Juan Emilio Ameri renunció tras besar, en plena sesión, los senos de su pareja.

El Destape intentó comunicarse con "Chicho" Mazzone en varias oportunidades. Pero no quiso emitir opiniones al respecto por consejo de su abogado.