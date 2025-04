El Estado ladrón de Milei: el editorial de Roberto Navarro

El director de El Destape, Roberto Navarro, cuestionó el gobierno de Javier Milei por tener el salario mínimo "más bajo de los últimos 30 años" y por hacerle perder a los trabajadores "más de un punto" de salario mensual en los últimos 14 meses. Además, afirmó que si la sociedad vota candidatos libertarios en las próximas elecciones se va a convalidar "el trabajador que muere por inseguridad, el jubilado que se quiere suicidar, la caída de salarios y el ataque a los periodistas".

"Evaluación del salario promedio público y privado. Las bajas son tremendas. Te da una perdida de 17 puntos en 14 meses, más de un punto por mes, es gravísimo, es terrible. La mayoría de los trabajadores en Argentina son no registrados. En este día del trabajador tenemos que repensar esto", dijo Navarro en El Destape 1070, al exhibir un gráfico elaborado por el senador correntino Martín Barrionuevo con datos del INDEC.

Durante su editorial, el periodista no solo criticó la caída del poder adquisitivo -que según datos de CIFRA entre noviembre 2023 y abril del año en curso la capacidad e compra se redujo en más de una tercera parte- sino también puntualizó en que el salario mínimo se encuentra en pisos históricos de las últimas décadas. "Es el salario mínimo más bajo de los últimos 30 años. Hace 30 años estaba Carlos Menem", remarcó Navarro trazando una línea con el exmandatario que el propio Milei considera el mejor de la historia.

El trabajador fallecido y los jubilados suicidas

El fundador de El Destape también hizo mención a dos casos ocurridos en las últimas horas: un trabajador muerto en una fábrica de Salta -propiedad del nuevo director de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini- y una pareja de jubilados que intentó suicidarse en un paso bajo a nivel en la localidad bonaerense de Caseros.

"Si el pueblo vota a Milei en las próximas elecciones está convalidado lo que se hizo. Está convalidando al trabajador que muere por inseguridad, el jubilado se quiere suicidar, la caída de salarios, el ataque a los periodistas. Él va a poder decir ' ya no soy un outsider, los argentinos aprueban esto'", apuntó, y añadió que "es un año para tomar conciencia y darse cuenta que no es joda".

En ese sentido, concluyó: "Que la gente entienda que no hay libertad, que no es cierto que arman un Estado que te da libertad. Y todavía no tocamos el piso. Si en estos años no hay una fuerza política que lo detenga, va a empeorar mucho".