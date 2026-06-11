Reunión de mesa política: el Gobierno ratificó a Adorni, a pesar de las críticas de Bullrich

Encabezada por Karina Milei y Manuel Adorni, se reunió la mesa política del Gobierno durante casi tres horas, mitín en el que finalmente se ratificó al jefe de Gabinete en su cargo. En el encuentro hubo una foto que se tomó al comienzo de la reunión pero no fue publicada, en medio de la tensión por las inconsistentes declaraciones de Adorni en TV sobre su enriquecimiento ilícito por lo que lo investiga la Justicia.

En medio de la reunión, irrumpió la publicación en la web de la Oficina Anticorrupción de la declaración jurada de Adorni. Justo cuando arrancó la ceremonia inaugural del Gobierno. Casualidades.

La reunión arrancó a las 13.30. Y terminó alrededor de las 16 horas. Además de Karina y Adorni, estuvieron presentes el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el subsecretario de Gestión, Eduardo “Lule” Menem.

El único ausente fue Luis Caputo. El ministro de Economía argumentó que tenía que hacer un viaje personal. La que llegó sobre la hora fue Bullrich, que minutos antes criticó a Adorni.

Patricia Bullrich salió fuerte a cuestionar a Manuel Adorni y pidió su renuncia: "Esto es más que un error", dijo. La jefa del bloque del Senado de LLA salió a criticar al jefe de Gabinete tras las excusas que dio el miércoles a la noche en televisión. La ex ministra de Seguridad es una de las que encabeza el pedido de renuncia de Adorni del Gobierno desde que estalló el escándalo.

Bullrich cumple hoy 70 años. Adorni prometió ayer agasajarla. Hoy cumplió. Llevó una torta a la Casa Rosada y hubo un minifestejo. Por ahora, no hay fotos del hecho.

"Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado. Y ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar", dijo Bullrich minutos antes de la reunión en declaraciones las que accedió El Destape.

En el entorno de Bullrich dan cuenta del fastidio de la exministra para con el jefe de Gabinete desde que estalló este escándalo hace 3 meses. Desde allí, pide en privado que deje su cargo. Estos movimientos, además, se dan mientras crecen las versiones de que Bullrich en 2027 se cortará sola y será candidata a Presidenta. Hoy está evaluando cómo sigue la gestión de Javier Milei y su imagen.

Tras la reunión de hoy, Adorni tuiteó: "Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno". Una forma de relatar que continuará en el Gobierno y no renuncia. Tiene aún pleno apoyo de Javier Milei y Karina Milei.