Martínez pidió una discusión en el Congreso para incrementar retenciones

Lo afirmó el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) en línea con lo que planteó el presidente Alberto Fernández, quien sostuvo que "el instrumento con el que se desacoplan más fácilmente los precios internos de los externos son las retenciones".

El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, planteó este domingo que se "necesita una discusión" en el Congreso para poder "incrementar" las retenciones. En este marco, llamó a "tener una mirada" que contemple "el mundo de los derechos de exportación y las distintas producciones argentinas".

"El Presidente dice algo cierto, cualquier esquema que supere los topes de lo establecido necesita una aprobación del Congreso argentino", señaló Martínez sobre la posibilidad de subir las retenciones que propuso Alberto Fernández, quien el viernes pasado había señalado que "el instrumento con el que se desacoplan más fácilmente los precios internos de los externos son las retenciones" y había asegurado que se trataba de "un tema legislativo".

En diálogo con El Destape Radio, el legislador recordó que en diciembre de 2019 se aprobó la Ley 27.541, denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en la que el Congreso cedió facultades al Poder Ejecutivo para "fijar alícuotas" y en la que también "se establecieron topes para distintas producciones", que caducaron a fines del año pasado. "Desde el punto de vista legislativo hay una delegación de facultades que terminó el 31 de diciembre pasado y se necesita una discusión para poder incrementar todo", añadió.

En ese sentido, explicó que se debe "tener una mirada" que contemple "el mundo de los derechos de exportación y las distintas producciones argentinas", porque hay "momentos" en donde "la venta no está cumplimentada" y otros en los que "no es así". Además, agregó que "no es lo mismo el derecho de exportación en la soja, que en el trigo o en el maíz".

"Lo que hay que analizar a fondo es la validez de la herramienta, tomando recursos de qué producción, en función de qué expectativa de venta, para que eso pueda ser realmente eficiente a la hora de aplicarse", completó sobre los impuestos a las exportaciones.

Por otro lado, el funcionario adelantó que durante esta semana se tratará el proyecto de ley Compre Argentino, cuyo espíritu es que la producción nacional tenga "una mayor preferencia" en la licitaciones públicas.

"Es una ley muy importante porque, al hablar del desarrollo de proveedores, estamos hablando de sustitución de importaciones, de agregado de valor, de producción de partes de productos finales, y muchos de esos productos se hacen en el interior de la Argentina", cerró Martínez.