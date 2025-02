Trabajadores de ATE fueron reprimidos en una protesta a Capital Humano

La Prefectura Naval, presente en la movilización de ATE.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que, mientras trabajadores protestaban frente al Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, las fuerzas de seguridad los reprimieron. En el video difundido por la seccional de Capital del sindicato, se observan efectivos de la Policía Federal y de la Prefectura Naval.

Desde el gremio de estatales contaron a El Destape que más de 15 personas que protestaban debieron ser atendidas en el Hospital Rivadavia, sobre la avenida Las Heras. "Estamos evaluando medidas para la semana que viene", agregaron en la declaración a este portal.

Después de la movilización, Pettovello apuntó contra el sindicato. "En respuesta a los hechos protagonizados, en el día de la fecha, durante la manifestación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Ministerio de Capital Humano ha intimado a dicha organización gremial a que proceda, en el término de 48 horas a reparar los daños que ocasionaron mediante pintadas en el frente de la sede de esta Cartera Ministerial. No vamos a permitir que sigan vandalizando los edificios públicos ni avasallando los derechos de los ciudadanos", expresó la ministra de Capital Humano en su cuenta de X.

Por su parte, ATE Capital expresó en las redes sociales: "Reprimen a trabajadores y trabajadoras de ATE Capital en el ex ministerio de Desarrollo Social que dirige la cuestionada Sandra Pettovello. Basta de despidos y cagar a palos a los laburantes".

Los motivos de la protesta de ATE en el Ministerio de Capital Humano

Antes de la movilización, el gremio de trabajadores estatales había explicado en un comunicado por qué marcharía este jueves al mediodía. "Ante el inminente vencimiento de 2800 contratos en el Ministerio de Capital Humano el próximo 28/02, denunciamos que de llevarse adelante este ajuste implicaría despidos masivos, la reducción a la mínima expresión del organismo, así como también el exterminio de todas las políticas sociales destinadas a asistir al pueblo argentino en situaciones de emergencia y vulnerabilidad social", comenzó el texto con el que se hizo la convocatoria.

"La promesa de la billetera abierta a Capital Humano de Javier MIlei quedó demostrado ser una estafa, en un país que tiene su población sumida en la pobreza, infancias que no acceden a una alimentación adecuada para su crecimiento y desarrollo saludable, jubilados en la indigencia, personas en tratamientos con enfermedades crónicas graves que se mueren por no recibir su medicación a tiempo, y familias que han perdido todo a causa de emergencias climáticas sin recibir una mínima ayuda del Estado Nacional", siguió la Junta Interna de ATE en el ministerio, y agregó: "Por eso denunciamos con extrema preocupación que el inminente exterminio del ex Ministerio de Desarrollo Social, que quieren llevar adelante Sandra Pettovello junto a Federico Sturzenegger, implicaría el abandono total al pueblo argentino".