Reapareció Sanz y reveló que está detrás del armado de una coalición anti-Milei para las elecciones 2027

Dirigentes de distintos espacios políticos comenzaron a mantener conversaciones transversales con la intención de tender puentes entre sectores y confluir en una alternativa común de cara al 2027. En ese marco, reapareció públicamente el exsenador radical Ernesto Sanz, quien reconoció que trabaja en la construcción de lo que definió como el “partido del balotaje”, ante la existencia de una “mayoría huérfana” alejada de Javier Milei.

Las definiciones se dieron durante una charla compartida con el diputado Miguel Ángel Pichetto en el Club Político Argentino. “No me preocupo en armar algo para ganarle a Milei, ni para ganar en una primera vuelta. Quiero ver qué pasa en el balotaje”, planteó Sanz al describir la oportunidad política que observa para los próximos años, en línea con análisis que circulan entre referentes del círculo rojo y que tientan a figuras como Mauricio Macri o Jorge Brito.

Durante su exposición, el exsenador expresó varias de las tesis que estos sectores políticos y empresariales repiten en privado. “El gobierno de Milei es de transición. No viene a construir una nueva época más allá de un mandato presidencial. No es un modelo integral y sustentable en el tiempo. Veo un modelo de transición corto que no tiene una reelección. Su victoria en 2023 es explicable solo por una coyuntura pospandemia que generó condiciones muy particulares”, sostuvo. También deslizó cuestionamientos sobre el vínculo entre el oficialismo y sectores económicos al señalar que “el círculo rojo sospecha del resultado de algunas licitaciones”.

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En esa lectura, las tres variables que sostenían al gobierno libertario comenzaron a mostrar signos de desgaste: la narrativa de la lucha contra “la casta”, erosionada por denuncias de corrupción; una economía que no logra quebrar definitivamente la inercia inflacionaria; y la creciente interna política dentro de la propia administración. En ese contexto, durante la conversación se reconoció que la experiencia electoral de Provincias Unidas expresó parte del espíritu de lo que impulsa Sanz, incluso con gobernadores surgidos de Juntos por el Cambio, aunque admitieron que “fue un fracaso”.

“Veo que hay una nueva mayoría huérfana en la Argentina. Esas mayorías circunstanciales se construyen sobre temas circunstanciales. Cambiemos tenía mucho más de coyuntura que de fondo. Ahora esta nueva mayoría huérfana incorpora un elemento que antes de Milei no existía: el valor del equilibrio fiscal. Nadie se subía a una tribuna hablando de equilibrio fiscal”, afirmó Sanz al explicar la oportunidad que distintos sectores observan para 2027: consolidar parte del rumbo económico actual, aunque con otros liderazgos y componentes políticos.

El Destape ya había anticipado que el dirigente radical mantiene conversaciones con referentes del antiperonismo y sectores de derecha alejados del Gobierno. En esos intercambios aparecen críticas tanto a la gestión libertaria como al presente del radicalismo. “Lo que se está reclamando es un programa de desarrollo y ahí están las bases de representación de esa mayoría huérfana. El ecosistema político dividido en solo dos espacios juega en contra. Eso obliga al votante de centro republicano a refugiarse en un techo ajeno. Si seguimos aceptando y tolerando un esquema de dos extremos, no hay solución en 2027”, argumentó al fundamentar la necesidad de construir una tercera fuerza competitiva.

“¿Qué pasaría si en la Argentina existieran esos dos extremos y además una disputa real por entrar al balotaje? Ahí sí se definiría qué modelo se quiere”, completó.

La charla también dejó en claro que tanto Sanz como Pichetto trabajan con objetivos similares, aunque desde espacios distintos. Uno desde adentro del peronismo y el otro con antiperonistas. Ambos coincidieron en la necesidad de sostener las PASO.

En referencia al rol de Pichetto dentro del peronismo, Sanz sostuvo que “su desafío es transformar al peronismo en algo distinto de lo que fue. Si logran rescatarlo después de haber sido secuestrado por el kirchnerismo, chapeau”. A la vez, lamentó que el actual diputado se hubiera incorporado tardíamente al gobierno de Macri. “Pichetto llegó tres años tarde a ese gobierno. Si en lugar de hacerlo en 2019 lo hacía en 2016 como jefe de bloque, con todos los gobernadores detrás, otra habría sido la historia”, concluyó.