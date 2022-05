Un legislador libertario pide que Macri se sume al equipo de Milei

El legislador porteño, Ramiro Marra, sugirió al expresidente que se desprenda de las "palomas" de Juntos por el Cambio y se vaya al espacio ultraderechista acompañado por los "halcones" opositores.

El legislador porteño y referente de La Liberad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, sugirió este domingo al expresidente Mauricio Macri que abandone el espacio de Juntos por el Cambio y se sume al movimiento del ultraderechista Javier Milei.

"Si se saca de encima a los radicales y a Elisa Carrió, que venga con todos los halcones", dijo Marra al ser consultado sobre la posibilidad de sumar a Macri al espacio autodenominado "libertario", según declaró en Radio Rivadavia.

En ese sentido, el legislador porteño dijo que el sector del PRO que encabezan Macri y Patricia Bullrich "se tiene que sacar a las palomas de encima porque sino no vamos hacia ningún lado".

En cambio, descartó que La Libertad Avanza pueda acordar sumarse a la principal coalición opositora: "Nosotros nunca pedimos entrar a Juntos por el Cambio. Les decimos Juntos por el Cargo", señaló con ironía.

Por qué Milei ya no critica a Cristina

Por otro lado, Marra explicó por qué Milei bajó el tono de sus críticas a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, al argumentar que ahora el diputado de ultraderecha debe ser más moderado debido a que es "presidenciable".

Al ser consultado sobre si la expresidenta es corrupta, el referente aseguró que desde su percepción "lo es", pero explicó que Milei evitó calificarla de tal manera porque "ahora está en posición presidenciable".

En ese sentido, Marra explicó que él sí puede decir que la vicepresidenta "es corrupta" porque no es candidato a presidente como sí lo será Milei. "Yo no soy candidato a presidente tengo mas libertad en ese sentido. No hay espacio mas opositor al kirchnerismo que nosotros. Cristina apostó toda su vida a la grieta para que no aparezcan espacios opositores como el nuestro", afirmó.

Además, en relación al gobierno de Alberto Fernández sostuvo que "antes hacían las cosas mal, pero ahora no hacen nada" y señaló que "no hay alguien que gobierne o tome decisiones en este país".