Un intendente kirchnerista arremetió contra Luis D’Elia: “Tiene contratos en la cabeza”

El jefe comunal de Pehuajó, Pablo Zurro, se refirió al dirigente piquetero y dijo que “tiene contratos en la cabeza”. Pidió además que Cristina Fernández encabece una futura lista presidencial en 2023.

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, salió al cruce de los últimos dichos de Luis D’Elia contra referentes de La Cámpora. En diálogo con El Destape, el jefe comunal resaltó que el dirigente social "tiene contratos en la cabeza" y agregó: “Yo conozco a Andrés ‘Cuervo’ Larroque y me parece un militante de primera, tiene target para decir lo que dice. Ahora sí del otro lado lo toman como una ofensa, y no lo toman como algo que piensa el otro me parece que están equivocados”.

En ese sentido, manifestó que no le hará caso a D’Elia "y a dos o tres más que en realidad no tienen ideología, tienen contratos en la cabeza”. Consultado por este medio sobre tal acusación, Zurro fue tajante: “D’Elía es respetable por los mil días que estuvo preso; pero poco respetable por cómo van contando los movimientos, a quién le dan contratos y ahí cambia y no es el mismo D’Elia. Si dice que el kirchnerismo no es Cristina, es como decir peronismo sin Perón; es raro. Por ahí se juntó con Pérsico, arregló algunos contratos y piensa de otra manera”.

Por otra parte, el dirigente se refirió a las elecciones del año entrante y remarcó: “Hay un planteo para que Axel (Kicillof) siga 4 años más. Él tendrá que decidir qué quiere ser, yo no soy vocero de nadie, pero me parece que le da para eso o para más”. Además, dejó una contundente frase: “Como militante kirchnerista quiero que el 2023 sea Cristina. Ella decide los destinos de un movimiento nacional y popular así que sería ella con quiera ir”.

El intendente estuvo en casa de Gobierno en La Plata reunido con Kicillof, distintos ministros y con los jefes comunales de Carlos Casares, Daniel Stadnik y de Bolívar, Marcos Pisano, por las inundaciones que azotan a la región. En ese contexto, dijo que “Pehuajó tiene 126 mil hectáreas inundadas, tenemos 3000 kilómetros de caminos rurales, y tuvimos una muy buena respuesta, mucha ayuda de la Provincia”.

“El que no mira el pasado no va a tener presente ni futuro. Pehuajó estuvo cuatro años sin haber tratado con la ex gobernadora o ningún ministro, fuimos el municipio más castigado de la provincia de Buenos Aires. Entonces me parece que la amplitud que tiene Axel (Kicillof) con todos es muy buena. Tuvimos una reunión muy buena, positiva y en donde nos ofrecieron ayuda económica”, finalizó.