Los votos para el paquete presupuestario de Kicillof no aparecen y la Legislatura estira el cuarto intermedio para buscar consensos En Diputados la sesión quedó en suspenso hasta las 17. En el Senado no hay horario previsto para sesionar. Los 37 votos de Unión por la Patria no alcanzan para aprobar Presupuesto, Fiscal Impositiva y Endeudamiento.