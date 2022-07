Larroque: "El Conurbano no da para más"

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque afirmó que “el conurbano no da más” y volvió a criticar una de las áreas clave del gobierno nacional:

En diálogo con el portal Letra P, dijo que “lo vengo diciendo hace dos años: el conurbano no da más. Es la región donde se concentran las mayores desigualdades del país”. El hombre de La Cámpora explicó que “la situación estructural por la pobreza es complejísima. El Estado bonaerense hace el esfuerzo, pero las políticas macroeconómicas las define el Gobierno nacional, y eso condiciona mucho la situación del conurbano”.

“El Estado tercerizó en las organizaciones sociales esa función. Que lo haga un gobierno liberal es lógico, porque no le interesa la política social, pero no es lógico que lo haga un gobierno peronista. Muchas organizaciones sociales, con el Movimiento Evita a la cabeza, no registraron que ganamos las elecciones y que volvió a gobernar el peronismo, más allá de que el Presidente se autodefina hippie y socialdemócrata”, disparó Larroque.

Según datos brindados por el dirigente, “hay 14 millones de personas en el conurbano, contra los 4 millones que había en la década del ‘70”. “La provincia de Buenos Aires genera el 35% del PBI, pero recibe el 22% en coparticipación; perdimos recursos. Si Argentina no encara de conjunto un debate serio sobre cómo resolver la situación social del conurbano vamos a seguir como hasta ahora o peor. Hoy no hay una política estable y formal que pueda resolver esta situación estructural del conurbano”, dijo.

Para el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, la discontinuidad del IFE, “agravó muchísimo la situación”. “Salimos de la pandemia sanitaria pero no de la pandemia económica y social. Algunos dirigentes dicen que mermó la demanda en los comedores. Nosotros tenemos un registro completamente distinto y con un agravante: hoy demandan asistencia social hasta los trabajadores formales”, explicó.

Al respecto el funcionario explicó la asistencia que realiza el gobierno de Kicillof y detalló que se aplica una política alimentaria “inédita” con una inversión de $11 mil millones mensuales entre el Servicio Alimentario Escolar y el programa Mesa, que tienen un volumen de 2.300.000 beneficiarios. “Es un colchón histórico”, definió. “Nunca este Ministerio compró tantos alimentos como ahora. Debemos estar en los 7 millones de kilos mensuales. Estamos mucho mejor que la Nación en compra de alimentos”, sentenció.