“No sé a qué se refieren cuando hablan de discriminación”, disparó Carlos Bianco durante la conferencia de prensa de la situación epidemiológica de la provincia de Buenos Aires en referencia al reclamo de los intendentes de Juntos por el Cambio respecto del proyecto de ley del presupuesto 2021 que se debate en la Cámara de Diputados bonaerense.

El reclamo de los mandatarios macristas se basa en rever los lineamientos del Fondo de Infraestructura de los Municipios (FIM) 2021, y modificar el coeficiente que establece el Coeficiente Único de Distribución (CUD), con el cual se coparticipan los recursos que ingresan a la Provincia. “Hablé el fin de semana con varios intendentes de Juntos por el Cambio respecto de obras y están muy agradecidos”, afirmó Bianco y recordó que “hicimos distribución de asistencia financiera por fuera de lo que corresponde a la coparticipación, por $20 mil millones, y eso fue por la caída de la recaudación y para afrontar el pago de los trabajadores municipales. Eso se repartió en base a criterios objetivos”.

El jefe de Gabinete indicó que “los $20 mil millones se distribuyeron, una parte por el CUD, otra parte por el coeficiente de ingresos 2019 - que siempre fue consensuado - y una tercera parte haciendo un promedio entre el CUD y los coeficiente de ingresos”. Por ello, Bianco explicó cómo fue la distribución de distintos fondos durante la gestión de María Eugenia Vidal: “En años anteriores la situación no fue la misma. Por obra pública del Ministerio de Infraestructura, entre 2016 y 2019, se entregaron a los municipios gobernados por el Partido Justicialista $1600 en montos por habitante; mientras que a los de Cambiemos $5137, más de 3 veces”.

En lo que respecta a la asistencia financiera “Vidal les dio 67,4% a Juntos por el Cambio y 25% a los distritos peronistas, cuando hubiese correspondido una distribución casi en partes iguales”. Bianco también detalló que con los préstamos del BARO ocurrió lo mismo: “$477 millones a Juntos por el Cambios y $115 millones al PJ”. En tanto, la cantidad de patrulleros cada 100 mil habitantes que otorgaron a Cambiemos “fueron 29, contra 16 que le dieron al peronismo”. Además por el Programa de Acceso Justo al Hábitat, “le dieron el 55% a Juntos por el Cambio y solo 35 al PJ”.

Negociaciones

Fuentes gubernamentales afirmaron a El Destape que “el Fondo de Infraestructura de los Municipios (FIM) es uno de los temas que nos han reclamado y que podemos buscar una alternativa al mismo”. Actualmente, en el proyecto de ley enviado no está agregado el FIM. Respecto de los pedidos de obras, uno de los reclamos que realizaron distintos diputados del Frente de Todos, desde el gobierno provincial detallaron que, cuando el ministro de Infraestructura, Agustín Simone, detalló el plan previsto para el año entrante, “no hubo más reclamos”. Además remarcaron que no hay diferencias partidarias: “La Plata es el distrito que más recursos va a recibir, y no es del Frente de Todos”. La ciudad de las diagonales percibirá $6.113 millones sólo desde el ministerio de Infraestructura en fondos y obras. De los 135 distritos es la que más recursos verá transferidos en sus arcas.