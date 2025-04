Tras varios sesiones fallidos y luego de un cuarto intermedio de la semana pasada, finalmente la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó por más de dos tercios el proyecto que envió semanas atrás el gobernador Axel Kicillof y que suspende las PASO para estos comicios. En consecuencia, a nivel local, los y las bonaerenses irán a las urnas el 7 de septiembre para elegir a sus legisladores y concejales. La izquierda fue el único espacio que se opuso.

Luego de votar la suspensión, cada uno de los bloques dieron su postura política. La izquierda votó en contra, mientras que Unión por la Patria votó a favor y, dependiendo la facción a la que responden, los argumentos fueron variopintos. El diputado de UP, Gustavo Pulti, dijo que “los plazos deben cambiarse; la junta Electoral está diciendo que, para cumplir con todas las formalidades de la ley, requiere más plazos que los quedan vigente con las PASO suspendidas”.

“Estamos en una dilación que tiene una intención que no está tan explícita y no está tan clara. La elección sin plazos la tendría que estar resolviendo hoy esta Legislatura, ¿y por qué no la resuelve? Esta Legislatura está procastinando, está dejando para mañana lo que debe hacer hoy”. Por La Libertad Avanza, Sebastián Pascual, celebró que las PASO "sean suspendidas", y pidió "seriedad" al oficialismo debido a las internas que posee.

Susana González, diputada que responde al Movimiento Derecho al Futuro, recordó que "hubo un empeño general en poner trabas a todo esto. El gobernador nos pidió celeridad y se hizo todo para que no haya celeridad". Además detalló "tienen diferencias políticas" dentro de su propio bloque y que "está bien que eso suceda".

Sin embargo, aclaró que "cinco gobernadores del PJ suspendieron las PASO, el problema era que acá las proponía Kicillof; 44 intendentes del PJ de la provincia de Buenos Aires pidieron mediante nota que se desdoblaran las elecciones. Mi opinión es que quisieron tratar que Axel Kicillof sea el Alberto Fernández que tuvimos a nivel nacional".

Por La Libertad Avanza, Guillermo Castello dijo que "se perdieron 4 meses" con la discusión de las PASO, y que se debió a una "pelea de casta, una pelea por la lapicera que a la gente no le interesa".

La Junta Electoral bonaerense se mete en la discusión

El 7 de abril pasado, el mandatario bonaerense envió el proyecto que, además de “suspender por única vez las PASO”, proponía modificar los plazos electores, pero dichos artículos no fueron tratados.

La Ley Electoral 5.109, vigente actualmente, propone un cronograma electoral de difícil resolución. En ese sentido, el escrito del mandatario establecía que la convocatoria para las elecciones será hecha por Ejecutivo “con no menos de 100 días de anticipación a la fecha que se señale para los comicios”. También que “la solicitud de reconocimiento de alianzas transitorias deberá ser efectuada hasta 80 días antes” de las elecciones; la presentación de listas a la Junta Electoral deberá ser realizada con una anticipación de por lo menos 70 días a la fecha del acto electoral”; y la presentación de las diferentes boletas a la Junta Electoral deberá presentarse “con una anticipación de por los menos 50 días a la fecha del acto electoral”.

Al no haber definiciones sobre el calendario definitivo, este mismo lunes la Junta Electoral bonaerense realizó una reunión con los presidentes de los diferentes bloques políticos de la Legislatura. La mayor ausencia fue la de Unión por la Patria.

En el encuentro, la presidenta de la Corte Suprema bonaerense, y a la vez presidenta de la Junta Electoral, Hilda Kogan, reconoció que “estamos ante una circunstancia singular de cara a las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires”. Por ello, “la adecuada organización y resolución de aspectos operativos cumple un papel central en el proceso electoral”. La reunión duró una hora y media, pero no hubo acuerdo ni avances de ningún tipo. Tampoco acordaron una nueva reunión. La discusión es meramente política que debe definir el oficialismo.

Estuvieron presentes los presidentes Gustavo Cuervo (Unión Renovación y Fe), Fabián Luayza, del mismo espacio; Laura Cano (PTS); Agustín Maspoli (UCR-Cambio Federal), Carlos Kikuchi (Libertad Avanza dialoguista) y Sergio Vargas (LLA dialoguista); Guillermo Pacagnini (MST), Maricel Etchecoin (Coalición Cívica), Christian Gribaudo (PRO), Carlos Curestis (LLA 1), Joaquín de la Torre (Derecha Popular), José Esper (LLA y en representación del presidente del bloque, Agustín Romo) y Fernando Compagnoni (La Libertad Avanza, del ala bullrichista).