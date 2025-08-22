Kicillof viaja a Bahía Blanca por sexta vez en el año: Recorrida de obras y entrega de equipamiento

El gobernador Axel Kicillof estará este viernes en Bahía Blanca, y se convertirá en la sexta visita en lo que va del año. Vale remarcar que el 7 de marzo pasado, la ciudad sufrió la peor inundación de la historia que dejó un saldo de 16 personas fallecidas.

A las 11 de la mañana, y junto al intendente Federico Susbielles recorrerán las obras de reacondicionamiento del Hospital "Dr. José Penna" y entregarán equipamiento para el servicio de Diagnóstico por Imágenes. Se trata de un mamógrafo - Seriografo y equipamiento informático. Dicho espacio se había inundado en marzo y se fue reacondicionando con el correr de los días.

Cerca del mediodía recorrerán la obra en ejecución del SUM "Más Barrios", destinado para actividades comunitarias y deportivas. Luego, el gobernador entregará dos combis 0 KM para transporte escolar a la Escuela de Educación Especial N° 507 y la Nº 509. Se trata de las camionetas para Educación Especial N°64 y Nº65 entregadas en la gestión. Ambas escuelas son instituciones especiales urbanas de gestión pública oficial, mixta, de jornada simple y de formación laica. Están encargadas de asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles del Sistema Educativo argentino.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Más actividades

Por otra parte, el Gobernador le entregará al intendente la resolución para la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Secundaria N° 38. También firmarán un contrato Leasing del Banco Provincia para la adquisición de vehículos y entregarán maquinaria de Desarrollo Agrario para la mejora de caminos rurales.

La última actividad en Bahía Blanca será una recorrida por la obra hidráulica del Acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares. La misma tendrá 2 nuevas cisternas; una en la Planta Patagonia con capacidad para almacenar 30 millones de litros de agua, y otra en el barrio Bosque Alto, con 10 millones de litros y con sus respectivas estaciones de bombeo.

En mayo pasado, el Gobernador otorgó una distinción especial a efectivos de seguridad por su labor durante la inundación. Se trató de condecoraciones "San Miguel Arcángel" a efectivos por su labor en la inundación. Las mismas fueron para personal policial por su accionar en la defensa de la vida, bienes y derechos de las personas, reconociendo el profesionalismo y la solidaridad de quienes actuaron con compromiso.