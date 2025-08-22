Kicillof viaja a Bahía Blanca por sexta vez en el año: Recorrida de obras y entrega de equipamiento

El gobernador Axel Kicillof estará este viernes en Bahía Blanca, y se convertirá en la sexta visita en lo que va del año. Vale remarcar que el 7 de marzo pasado, la ciudad sufrió la peor inundación de la historia que dejó un saldo de 16 personas fallecidas.
A las 11 de la mañana, y junto al intendente Federico Susbielles recorrerán las obras de reacondicionamiento del Hospital "Dr. José Penna" y entregarán equipamiento para el servicio de Diagnóstico por Imágenes. Se trata de un mamógrafo - Seriografo y equipamiento informático. Dicho espacio se había inundado en marzo y se fue reacondicionando con el correr de los días.
Cerca del mediodía recorrerán la obra en ejecución del SUM "Más Barrios", destinado para actividades comunitarias y deportivas. Luego, el gobernador entregará dos combis 0 KM para transporte escolar a la Escuela de Educación Especial N° 507 y la Nº 509. Se trata de las camionetas para Educación Especial N°64 y Nº65 entregadas en la gestión. Ambas escuelas son instituciones especiales urbanas de gestión pública oficial, mixta, de jornada simple y de formación laica. Están encargadas de asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles del Sistema Educativo argentino.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
MÁS INFO
Más actividades
Por otra parte, el Gobernador le entregará al intendente la resolución para la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Secundaria N° 38. También firmarán un contrato Leasing del Banco Provincia para la adquisición de vehículos y entregarán maquinaria de Desarrollo Agrario para la mejora de caminos rurales.
La última actividad en Bahía Blanca será una recorrida por la obra hidráulica del Acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares. La misma tendrá 2 nuevas cisternas; una en la Planta Patagonia con capacidad para almacenar 30 millones de litros de agua, y otra en el barrio Bosque Alto, con 10 millones de litros y con sus respectivas estaciones de bombeo.
En mayo pasado, el Gobernador otorgó una distinción especial a efectivos de seguridad por su labor durante la inundación. Se trató de condecoraciones "San Miguel Arcángel" a efectivos por su labor en la inundación. Las mismas fueron para personal policial por su accionar en la defensa de la vida, bienes y derechos de las personas, reconociendo el profesionalismo y la solidaridad de quienes actuaron con compromiso.