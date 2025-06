Katopodis le exigió a Milei que use o le transfiera un crédito del Banco Mundial para Bahía Blanca

Luego del veto de Javier Milei a la declaración de emergencia a Bahía Blanca y municipios aledaños, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, cruzó al Presidente y al Gobierno nacional por no utilizar un crédito del Banco Mundial gestionado desde 2023 destinado a paliar situaciones como las del temporal de marzo en el sur bonaerense.

"Milei y Caputo tienen sin utilizar un crédito del Banco Mundial que yo gestioné en 2023, y que estaba destinado a dar respuesta a situaciones como la de Bahía Blanca", comentó a través de su Twitter el ex ministro de obras públicas de la nación, para luego pedir: "Si no lo van a usar, por favor, transfiéranlo a la Provincia que nosotros vamos a sumar ese dinero (USD 200 millones) a los más de $200.000 millones que ya estamos invirtiendo, por decisión del gobernador (Axel) Kicillof.

Para el ex intendente de San Martín, "no ejecutar los préstamos internacionales destinados a obras no solo implica incurrir en pagos adicionales de intereses y sanciones, sino que también puede comprometer la imagen y la credibilidad del país ante los organismos multilaterales de crédito".

"Milei, (el ministro de Economía, Luis) Caputo y (el de Desregulación y Transformación del Estado, Federico) Sturzenegger se ensañaron con los bahienses y con todos los argentinos que la están pasando mal. A Bahía Blanca ya la dejaron sola varias veces: con el trágico temporal de 2023, además de quitarle la construcción de la Planta de GNL y de no terminar la obra del importantísimo acceso El Cholo", recordó Katopodis.

Y agregó: "Ahora vetan una ley con un fondo específico para la ciudad. Nosotros no los vamos a abandonar y seguiremos trabajando en su reconstrucción".

Emergencia climática: Kicillof reclamará $100 mil millones a Nación junto con el traspaso de obras hídricas abandonadas

En mayo, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había anunciado que la Provincia reclamará al Gobierno nacional $100 mil millones del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para afrontar los daños provocados por los fenómenos meteorológicos recientes en el norte bonaerense en mayo y Bahía Blanca en marzo. La medida busca atender las necesidades urgentes en materia de infraestructura y asistencia social en los distritos más afectados.

"Vamos a reclamar al Gobierno nacional $100 mil millones para seguir atendiendo las necesidades de infraestructura y asistencia por los efectos climáticos que afectaron a Bahía Blanca y al norte de la provincia de Buenos Aires", había informado y destacó que Nación "se está apropiando ilegalmente de un fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que corresponde a las provincias para hacer frente a situaciones de emergencia". Fue así que detalló que no se está solicitando nada extra, sino que se exige que cumplan con las responsabilidades y obligaciones establecidas por la ley.