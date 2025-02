Kicillof reprogramó el acto en Mar del Plata por el caso del joven asesinado en manos de la policía

Un joven de Mar del Plata fue víctima de gatillo fácil la madrugada de este jueves mientras viajaba en auto con amigos. Pasada la medianoche una camioneta con policías de Mar del Plata vestidos de civil y sin identificación en el vehículo dispararon y mataron a Matías Paredes, el joven que iba en el asiento trasero. El sábado a la tarde, el gobernador Axel Kicillof tenía previsto realizar un acto en la explanada contigua frente al museo MAR, pero este viernes por la mañana informaron que el mismo se “reprogramó”.

Tras conocerse el trágico hecho, “por respeto y empatía con la familia lo reprogramamos”, informaron desde Gobernación. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, lo informó con un posteo a través de sus redes sociales.

Sobre el hecho, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, dijo a RadioBrisas que el caso, por ahora, “está en manos del Fiscal General de Mar del Plata”, Fabián Uriel Fernández Garello. "Estamos aportando a la investigación. Está el fiscal con instructores fiscales y nosotros estamos dejando que trabaje. Queremos que Mar del Plata tenga la policía que se merece", manifestó Alonso.

El funcionario también se refirió al cambio de la cúpula policial de Mar del Plata, que se efectuó dos días antes del caso de gatillo fácil e inmediatamente posterior al crimen del kiosquero, y explicó que el cambio fue "estratégico". Agregó que son modificaciones de "sintonía fina”, y que el jefe policial estuvo trabajando todo enero en la localidad y vio compartimientos que "no le gustaron".

"En Mar del Plata hay miles de policías que viene por el operativo Sol y eso nos distorsiona la efectividad de cada uno de los agentes. No estábamos conformes con cómo se venía gestionando la departamental de seguridad y lo que pasaba en algunas comisarías e hicimos cambios que son estratégicos. Exigimos un modelo de trabajo, unos estándares del trabajo", sumó Alonso.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en Mar del Plata

La familia pide justicia

Maximiliano Orsini, abogado de la familia de Matías Paredes, explicó en Radio El Destape que “lo que se sabe hasta ahora es lo que se ha visto en todos los medios a nivel nacional: una persecución de un vehículo sin ningún tipo de motivo, una interceptación policial absolutamente irregular con vehículos que no estaban identificados, funcionarios policiales que tampoco estaban identificados, ninguno de ellos tenía el uniforme y una interceptación que no se hizo conforme a los protocolos policiales de captación”.

El letrado contó que en el auto iba 5 personas: “Los chicos no sabían si les iban a robar, no sabían cuál era el problema”. En ese sentido, “el conductor del vehículo ya ha declarado y ha manifestado que no sabía si iban a ser objeto de un delito. En un principio, pensaron que los iban a robar. No sabían qué era lo que pasaba y aceleraron para irse del lugar”.

La persecución a los jóvenes por parte de la policía

Ordini contó que “los policías de civil intentaron abrir la puerta del auto sin advertir la condición policial“, y explicó que “la interceptación debe hacerse con un móvil identificable mientras se va comunicando vía radio con otros móviles, en caso de que haya que hacer una interceptación”. En este caso, se trató de “vehículos particulares” que “ni siquiera eran vehículos provistos por la Policía, y cuando los chicos evaden este cruce, empiezan a dispararles”.

Actualmente, hay 5 policías detenidos y la hipótesis de las fuerzas de seguridad no cierra: “La Policía hipotetiza que vieron un arma de fuego, pero lo cierto es que nunca se encontró ninguna arma de fuego en el vehículo. No había arma de fuego”, cerró el abogado de la familia.