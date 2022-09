Kicillof: "Querer negar al otro no es por donde tenemos que transitar"

El Gobernador bonaerense inauguró el Jardín de Infantes N°911 en Colón. El mandatario volvió a referirse al intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández.

El Gobernador bonaerense Axel Kicillof inauguró el Jardín de Infantes N°911 en Colón. En un emotivo acto, el mandatario volvió a referirse al intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández.

"Querer negar al otro, echar al otro no es por donde tenemos que transitar", afirmó al referirse a lo ocurrido el jueves pasado y agregó: "Con lo que ocurrió en la Argentina se traspasó un límite y nos tiene que hacer reflexionar a todos".

El dirigente dijo que "es repugnante quien trata de hacer un uso político de lo que ocurrió". En ese sentido, Kicillof remarcó que "desde la provincia de Buenos Aires decimos no a la violencia física, no a la violencia verbal, no al odio".

Respecto de la nueva inauguración del Jardín, el mandatario indicó que "cuando se pregunten para qué hacemos política; lo hacemos para transformarle la vida a la sociedad, y no se me ocurre una mejor manera que hacer un jardín de infantes, una escuela, una universidad".

El Gobernador recordó que la gestión de María Eugenia Vidal "no quería terminar este jardín porque lo había comenzado el gobierno anterior (de Daniel Scioli)". "Fijensé qué forma de entender la política y qué forma de entender la sociedad; ¡Qué forma equivocada!", remarcó.

"Las obras son de la gente y de la sociedad, y nosotros no tenemos derecho a dejar a la gente sin jardines y sin obras", cerró Kicillof.

Por su parte, el intendente de Colón, Ricardo Casi, se refirió al nuevo edificio educativo y dijo: "Es una obra emblemática para Colón". "Tenemos un gobernador que se puede parar adelante de los colonenses con el orgullo de decir que hizo mucho más que la ex gobernadora en 4 años de gestión", destacó.

Del acto participaron también el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el jefe de Asesores, Carlos Bianco; y Rocío López, maestra inicial a cargo del Jardín.

Agenda cargada en el interior bonaerense

Antes de inaugurar el Jardín de Infantes, y en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa, el gobernador encabezó el acto de entrega de 162 títulos de propiedad gratuitos en beneficio de familias del municipio de Rojas.

Fue en la sede del Teatro Italia, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; el intendente local, Román Bouvier; y la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti.

“Este es un acto de justicia que, en muchos casos, se hizo esperar por décadas y facilitará además la herencia de las casas en beneficio de las próximas generaciones”, dijo Kicillof y agregó que “en Rojas también continuamos con proyectos de acceso a la tierra y construcción de viviendas, previendo la construcción de nuevas casas”.

El programa Mi Escritura, Mi Casa fue presentado por el Gobierno bonaerense en 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a miles de familias bonaerenses que no han podido solventar los gastos de una escribanía particular. Por otra parte, el mandatario inauguró una nueva chacra experimental y puso en funcionamiento seis nuevos patrulleros para el municipio.



Junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, dieron inicio al funcionamiento de una chacra experimental destinada a favorecer el intercambio y la vinculación entre productores, el sistema científico y tecnológico, y las instituciones públicas y privadas para contribuir al desarrollo sustentable del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial.

“Estamos poniendo en valor las chacras experimentales que habían estado totalmente abandonadas durante cuatro años, ya que a través de ellas el Estado brinda servicios, asistencia y acompañamiento a los productores rurales”, resaltó Kicillof y añadió: “Buena parte de los desarrollos que hoy se utilizan en la producción han sido resultado de trabajos y pruebas que se han llevado a cabo en estos ámbitos para generar o validar el uso de nuevas tecnologías”.

La chacra experimental es la número 16 en la Provincia, y cuenta con un espacio de 40,5 hectáreas en Rojas y un campo anexo de 6 hectáreas en Arribeños, General Arenales.

Aportará al diseño e implementación de modelos productivos y tecnologías apropiadas para el fortalecimiento de los sistemas productivos locales, con líneas de trabajo que abordan el mejoramiento genético vegetal; la innovación y diversificación; la producción sustentable de cereales y oleaginosas; y el análisis técnico económico en sistemas productivos de mediana escala.

Por la tarde del martes y en el distrito de Colón, las autoridades provinciales inaugurarán un Centro de Día para la Salud Mental. También harán una recorrida por el Polo Educativo y entregarán nuevos patrulleros.