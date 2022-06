Kicillof: “No me gusta que la economía crezca y no se distribuya"

Durante el acto de inauguración de la Escuela Primaria Nº 1 de Trenque Lauquen, el gobernador bonaerense se refirió a la situación actual en el país y afirmó: “No me gusta ver que la economía crece y se expande pero que no se distribuye en todos los sectores y en nuestra geografía de la provincia de Buenos Aires”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió a la situación actual en el país, al crecimiento de la industria y a la distribución de los ingresos: “No me gusta ver que la economía crece y se expande pero que no se distribuye en todos los sectores y en nuestra geografía de la provincia de Buenos Aires”.

Durante el acto de inauguración de la Escuela Primaria Nº 1 de Trenque Lauquen, el mandatario señaló que “no me gusta ver que la economía crece y se expande pero que no se distribuye en todos los sectores y en nuestra geografía de la provincia de Buenos Aires. La clave es que sea crecimiento con igualdad”.

Del acto de inauguración participó el intendente de Trenque Lauquen, el radical Miguel Ángel Fernández, quien ponderó y jerarquizó tener un Estado presente: “Es función del estado el que decide cómo se articula la sociedad”. Además pidió una “unidad nacional” para “generar confianza” y “cumplir los mandatos históricos y lograr el país que necesitamos”.

En ese sentido, Kicillof se hizo eco de las declaraciones y dijo: “Estoy de acuerdo con la unidad nacional pero tiene que haber determinados principios que tienen que ver con el desarrollo, el crecimiento, la distribución y la inclusión social”. Actualmente el gobierno provincial está con más de 5.400 obras en marcha, y 82 edificios nuevos e inaugurados. “Es un montón pero falta mucho”, reflexionó el mandatario y agregó que “a mi no me asusta, lo que hay hacer es abordar cada uno de los problemas y comenzar a solucionarlos”.

En el marco de la inauguración de una nueva institución educativa, el Gobernador se refirió a la educación pública: “No puedo llegar a un consenso con quienes piensan que no les importa la escuela pública y piensan que todo debería ser privado” “La confianza en la educación pública surge del pueblo de la provincia de Buenos Aires, es el pueblo la que la necesitan”.

“Esos que se pasan criticando al Estado, ¿Por qué no se dan una vueltita por la provincia de Buenos Aires y ven todo lo que falta hacer y que es el Estado el que lo tiene que hacer?”, disparó el mandatario contra distintos sectores de la oposición que piden un ajuste. “Nuestra obligación es generar igualdad de oportunidades en todos los rincones de la provincia de Buenos Aires, que haya salud, trabajo y educación para todos y todas”.