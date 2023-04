Kicillof: “Hasta el economista más liberal sabe que hay bienes que si no los provee el Estado, no existen”

El gobernador Axel Kicillof entregó fondos provinciales a distritos opositores y oficialistas. Durante el acto criticó fuertemente a la oposición: “Cuando hablan de dinamitar todo significa que alguien se va a quedar sin escuela, sin salud y sin que se le cumplan sus derechos”.

Ante más de 20 intendentes, el gobernador Axel Kicillof realizó el cuarto acto del programa Municipios a la Obra que entrega fondos de las arcas provinciales para que los jefes comunales ejecuten obras elegidas. Con mayoría de alcaldes opositores, el mandatario hizo una fuerte crítica al discurso opositor vigente.“Cuando hablan de ajuste, de achicar todo, de dinamitar todo, se tenga a bien decir que también alguien se va a quedar sin escuela, sin salud, sin una ruta, sin la enfermera, sin la maestra, sin que se le cumplan sus derechos”, retrucó.

“Hasta el economista más liberal sabe que hay bienes que si no lo provee el Estado, no existen”, dijo Kicillof a El Destape una vez finalizado el acto. Además, el Gobernador manifestó: “Yo no veo que haya un intendente de la provincia de Buenos Aires, sea opositor u oficialista, que no tenga conciencia de la importancia de la obra en una provincia con tanta deuda a nivel de infraestructura social básica.”

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Recorran los pueblos de la provincia de Buenos Aires y vean cómo la actividad y el empleo se multiplican con las obras que están haciendo ustedes”, respondió Kicillof al discurso opositor y destacó que el programa Municipios a la Obra “no suple la actividad privada sino que la acompaña, fomenta e impulsa”.

El aplauso de los intendentes, tanto opositores como oficialistas, fue unánime. Entre los presentes estaban Ezequiel Galli (Olavarría) y Diego Kravetz, recientemente asumido en Lanús, por la licencia de Néstor Grindetti para asumir en el club Independiente.

Por otra parte, señaló que “no hay expresión más clara de autonomía municipal que la que ustedes resuelvan las obras que falten y las financie la provincia de Buenos Aires”. “Díganme de qué otra manera se puede entender el federalismo que luchamos a nivel nacional; no hay mejor federalismo que el que empieza por casa”, afirmó.

El programa Municipios a la obra - ex Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) -, tiene un presupuesto provincial actual de $45.500 millones. De la firma de adhesión participaron intendentes de la 1°, 6° y 7° sección electoral.