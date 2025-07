Katopodis: "La boleta de Fuerza Patria es la única que le pondrá un freno a Milei"

El ministro de Infraestructura provincia, y candidato a senador Fuerza Patria, Gabriel Katopodis, afirmó que la única lista que combatirá la "destrucción" que está haciendo Javier Milei es la del peronismo. "La Boleta de Fuerza Patria es la única que le pondrá un freno a Milei", dijo en El Destape Radio. Además afirmó que "con el voto podemos cambiar las cosas" e instó a la gente a que vaya a las urnas el próximo domingo 7 de septiembre

"No es una elección legislativa más, sino que será para mostrar la preocupación del deterioro y la destrucción que produce el gobierno nacional. Hoy está muy a la vista, se empieza a sentir en la vida de cualquier laburante que a partir del 15 o 20 de cada mes no le alcanza la plata", indicó. Respecto de la baja participación que la gente viene teniendo en las distintas elecciones que se han llevado adelante, el dirigente remarcó que "tenemos como tarea redoblar los esfuerzos, vamos a tener que laburar mucho más para que la gente pueda expresarse y vaya a votar. Ya no alcanza con las redes, ni con la queja, lo que sirve es el voto, las que hablan son las urnas".

Para Katopodis, la boleta de Fuerza Patria "es la del Garraham, la de los jubilados, la de los empresarios industriales que están sufriendo con una avalancha de productos importados todo el tiempo. Hay una sensación de que la cosa va a empeorar".

El mensaje de unidad

A poco más de un mes de las elecciones del próximo 7 de septiembre, la coalición peronista Fuerza Patria brindó un mensaje de unidad con el lema “Sumar fuerzas”. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y otros dirigentes se mostraron alineados para reforzar la campaña y apuntaron contra el gobierno de Javier Milei.

En ese sentido, Massa posteó el mensaje: “Sumar fuerzas. Las de nuestra gente”, sumado a un spot de campaña que dice: “La fuerza, la verdadera fuerza está acá abajo. En los pies que caminan. En las manos que siembran. En los brazos que levantan, en las máquinas que aguantan. En los cuerpos que aguantan. Lo que vibra y resiste. Lo que cae una y otra vez. Y una y otra vez, se vuelve a levantar. Está acá, entre nosotros. Con nosotros. Es la fuerza de la Patria”.

Por su parte, la vicegobernadora bonaerense y cabeza de lista en la Tercera Sección electoral, Verónica Magario, publicó un mensaje en esta misma línea: “El 7 de septiembre tenemos una tarea urgente: sumar fuerzas para frenar a Milei y defender el futuro. La boleta de Fuerza Patria es más que un voto: es un escudo para proteger a las y los bonaerenses".

Desde el espacio Movimiento Derecho al Futuro, que lidera Kicillof, publicaron: “Frente al ‘sálvese quien pueda’ y contra este experimento de crueldad y desintegración, ¡tenemos que sumar fuerzas! Sumar fuerzas para frenar a Milei y defender el futuro, por Cristina Libre y por un peronismo fuerte”.