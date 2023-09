Kicillof otorga un Fondo de Asistencia para que los municipios paguen la suma fija

El gobernador bonaerense dispondrá de un “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios”. Cómo se implementará. ¿Pedirán los distritos opositores ayuda a Kicillof?

El lunes por la noche el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió a representantes de los gremios y anunció el pago de la suma fija de $60.000 a abonar en dos meses. Además, el mandatario adelantó la creación del “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios”, con el objetivo de contribuir al refuerzo salarial de los trabajadores municipales.

Fuentes gubernamentales afirmaron a El Destape que el desembolso total será de “$4.000 millones”, y de carácter reintegrable. Desde Hacienda informaron que la devolución será recién en el mes de “diciembre”, y que “no se cobrarán intereses ni ningún costo para el Municipio”. Lo único que tendrán que hacer los alcaldes que quieran disponer de este fondo es “enviar una nota solicitándolo”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Qué harán los intendentes de Juntos por el Cambio

El Fondo Especial responde a un pedido de “auxilio” que había realizado días atrás intendentes de la oposición, como el caso del candidato a gobernador de Juntos por el Cambio (JxC), Néstor Grindetti. Con la creación del Fondo, la pregunta del millón es: ¿Pedirán los intendentes opositores la asistencia financiera a Kicillof?

“Nosotros en Lanús hemos negociado una buena paritaria y que ahora nos venga una imposición nos complica mucho porque no tenemos los fondos para pagarlo”, dijo Grindetti días atrás. Además el dirigente reconoció que “le iban a pedir ayuda al mandatario”. Actualmente la respuesta varió. “Vamos a pedirlo, pero pagaremos si la plata se gira antes y no después”, detallaron y explicaron que “ya nos pasó con varias cosas que se firman primero y la plata no llega nunca o llega tarde”.

El Destape también consultó al entorno del jefe comunal de La Plata, Julio Garro, y confirmaron que “solicitarán el fondo”, aunque pusieron reparos: “Queremos saber a qué le llaman convenio”, se sinceraron.

En cambio, la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez afirmó que “no va a pedir" el fondo. “Nosotros tuvimos una paritaria muy buena con los trabajadores municipales, y por ahora seguimos con el mismo plan y acuerdo con los gremios”, manifestó a este medio y agregó: “Por ahora no lo estamos contemplando”.

Cómo será la suma fija en Provincia de Buenos Aires

El dirigente que gobierna la provincia más poblada del país abonará la suma fija durante los meses de agosto y septiembre, tal cual lo estableció el candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) Sergio Massa. De esta manera, Kicillof se encolumna detrás de la medida adoptada por el ministro de Economía.

Para ello al 15% de aumento previsto para este mes en el marco de la paritaria bonaerense, desde Casa de Gobierno sumaron otros 10 puntos para llegar a la suma de los $30.000. Es así como en septiembre los salarios se incrementarán 25 puntos porcentuales, y las y los trabajadores de menores ingresos recibirán una suma fija de $30.000.

Vale remarcar que “para aquellos casos en los que el mencionado incremento salarial no alcance los $30.000 netos, la Provincia asegurará ese monto como piso de aumento”. Adicionalmente, y cumpliendo con los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional, “la Provincia otorgará por única vez una suma fija no remunerativa en septiembre a quienes hayan percibido haberes en agosto por menos de $400.000”.

La misma será de $30.000 para las y los trabajadores que perciben salarios netos (a agosto 2023) menores o iguales a $370.000; y de la diferencia entre $370.000 y $400.000 en los casos en los que los haberes netos sean de más de $370.000. Finalmente, el gobierno bonaerense otorgará también un bono de $30.000 en septiembre a las y los jubilados que perciban haberes por menos de $120.000.