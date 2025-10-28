Bianco: “Seguimos trabajando para mejorarle las condiciones de vida a nuestro pueblo”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, analizó el resultado que Fuerza Patria obtuvo en las elecciones legislativas del domingo pasado y dijo que, “a pesar de que les hubiera gustado ganar por un voto”, están “en el mismo lugar, trabajando para mejorarle las condiciones de vida a nuestro pueblo, para defenderlo de las agresiones económicos y productivas que están sufriendo las pymes y empresas”.

En declaraciones por Radio La Red, el funcionario dijo que “las elecciones anteriores de 2021 sacamos el 38% y tuvimos una muy buena pérformance y ahora sacamos un 41%, y lo analizo en esos términos”. “Obviamente que queríamos tener una victoria, pero tuvimos los mejores datos de toda la historia reciente del peronismo bonaerense”, agregó Bianco y remarcó que “conseguimos renovar las bancas, incluso sumamos una banca más”.

Respecto de las elecciones desdobladas - decisión que tomó Axel Kicillof - el funcionario se refirió al 7 de septiembre y dijo que “como consecuencia del desdoblamiento tuvimos una elección histórica que nos permitió tener por primera vez en todo este tiempo mayoría propia de nuestra fuerza política en el Senado bonaerense cosa que eso facilita muchísimo la gestión”.

En relación a la frase “Cristina tenía razón” - la ex Presidenta había pedido no desdoblar - que fue repetida por varios camporistas, entre ellos, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, el ministro fue directo: “Respeto el análisis, pero no lo comparto”. “No las compartimos, cada uno tiene su análisis”, amplió y agregó que “nosotros lo vemos en otros términos”. Para Bianco, “con la decisión de desdoblar se ganó muy tranquilamente una elección provincial que si íbamos en conjunto íbamos a tener un resultado más parecido a éste que el que se logró en septiembre”. El resultado del 7 de septiembre “le permitió a los municipios asegurar concejales que son vitales para seguir gestionando en esta situación”, cerró el ministro.

La opinión de Axel Kicillof

Por su parte, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, aseguró que el Gobierno Nacional se "envalentonó" con los resultados y "ahora trae unas reformas que son nefastas". En diálogo con C5N, recordó: "En el 2017 Macri gana la provincia de Buenos Aires y buena parte del país, va al CCK, cita a empresarios, gobernadores, sindicalistas. Y les dice 'voy a hacer la reforma previsional, la reforma impositiva y la reforma laboral'". "Macri interpretó que había un okay para barrer todos los derechos de la sociedad", añadió.

Sobre el clivaje peronismo-antiperonismo, el gobernador afirmó: "Cunado se junta La Libertad Avanza y el PRO logran reunir a un electorado". Al mismo tiempo apuntó a que hora lo que debe hacer esa fuerza política es "trabajar desde la gestión" y alertar por el riesgo al interés nacional que significa esta renovación de la confianza en el Presidente. "Está en riesgo el interés nacional porque no sabemos lo que pusieron sobre la mesa para conseguir los 40 millones de dólares".