Axel Kicillof y Carla Vizzotti visitaron el vacunatorio ubicado en la Escuela Secundaria N° 11 de Morón, uno de los ocho lugares en las que se está llevando adelante el Plan público, gratuito y optativo de vacunación contra el coronavirus en dicha localidad.

“El operativo de vacunación le está cambiando la vida a mucha gente que ha estado muy angustiada por la pandemia”, expresó Kicillof, al tiempo que subrayó que se está priorizando a “las y los adultos mayores que han salido muy poco de sus casas y al personal del sistema de salud que se expone todos los días ante el virus”.

Por su parte, la ministra de salud indicó que “desde el Gobierno Nacional trabajamos para seguir gestionando el ingreso cada vez más rápido de una mayor cantidad de vacunas”, y agregó: “Ayer recibimos 904 mil dosis de la vacuna de Sinopharm y pronto llegará otro lote proveniente de Rusia, por lo cual estamos llevando adelante todas las acciones necesarias para que las dosis estén lo más pronto posible en los vacunatorios de todas las jurisdicciones”.

En la Provincia ya se aplicaron 445.215 vacunas y son 3.313.385 los y las bonaerenses que se inscribieron para recibirla en vacunatepba.gba.gob.ar. Del encuentro participaron el ministro de salud bonaerense, Daniel Gollan, y el viceministro Nicolás Kreplak, y abordaron diferentes temas relacionados a la situación epidemiológica y las próximas etapas de la campaña de inmunización.

Entrega de escrituras

En su segunda actividad en Morón, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, encabezó el acto de entrega de 127 títulos de propiedad en el marco del programa “Mi escritura, mi casa”, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y al intendente municipal, Lucas Ghi.

En el polideportivo municipal Gorki Grana donde entregaron las escrituras, Kicillof destacó que “asumimos un compromiso impostergable con casi un millón de bonaerenses que no tienen certezas respecto de la vivienda que construyeron o que pudieron adquirir con mucho esfuerzo”.

“En la Provincia hay 800 mil viviendas en condiciones irregulares porque muchos vecinos y vecinas no pueden afrontar los costos que implican los trámites y los desplazamientos para obtener sus escrituras”, agregó.

El programa “Mi escritura, mi casa” fue impulsado por el gobierno bonaerense a principios del 2020 con el objetivo de brindar seguridad jurídica a las familias que no pueden afrontar económicamente los honorarios de un escribano particular. Se estima que 800.000 hogares no cuentan con su título de propiedad, lo que dificulta la protección a la vivienda, solicitar un crédito hipotecario para ampliación, heredar en sucesión o presentarla como garantía.

“La escritura otorga los derechos a la propiedad definitiva y también a poder convertir sus casas en un bien de familia inembargable, pero fundamentalmente brinda tranquilidad a los propietarios”, afirmó Alak y agregó: “Cuando observamos que había miles de bonaerenses que no contaban con sus títulos de propiedad, instruimos a la Escribanía General de Gobierno para que cumpliera la función social de asistir gratuitamente en los trámites”.