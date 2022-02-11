Avanzan las obras para que el histórico mercado de la carne de Liniers pase a Cañuelas

El presidente de ACUMAR, Martín Sabbatella, recorrió junto al Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el Administrador General de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y la intendenta local, Marisa Fassi, las obras del Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas. Con las nuevas instalaciones y un sistema de tratamiento de efluentes líquidos, reemplazará al Mercado de Hacienda de Liniers, que actualmente funciona en el sur de la ciudad de Buenos Aires.

Los funcionarios comenzaron el recorrido por la obra del camino de acceso, que recientemente comenzó a construir la Dirección Nacional de Vialidad y que unirá la ruta 205 con el predio de 110 hectáreas donde funcionará tanto el Mercado como un Polo Agrocomercial, con lotes comerciales, logísticos e industriales que buscan generar miles de puestos de trabajo directos e indirectos, promoviendo el desarrollo de la región.

“Con este proyecto estamos solucionando una de las fuentes de contaminación que tiene la Cuenca Matanza Riachuelo, que es el Mercado de Hacienda de Liniers”, aseguró Sabbatella. Al respecto, Katopodis afirmó: “Vinimos a Cañuelas a recorrer las obras de reconstrucción de la rotonda que une dos rutas productivas muy importantes de la provincia y las mejoras en el acceso que conecta la Ruta 205 con el Mercado Agroganadero”.

La recorrida siguió por el sector de playones, corrales y finalmente concluyó en el sector donde se levanta la planta de tratamiento de efluentes líquidos con capacidad para tratar los desechos de las más de 12.000 cabezas de ganado diarias que ingresarán al Mercado. En su emplazamiento actual, en el barrio porteño de Mataderos, el Mercado de Liniers se encuentra dentro de la lista de Agentes Contaminantes de ACUMAR.

El traslado del Mercado a Cañuelas permitirá avanzar con su proceso de adecuación ya que con la implementación de nuevas tecnologías podrá operar cumpliendo los parámetros ambientales. Sabbatella destacó también que el “traslado de esta actividad a Cañuelas permitirá avanzar en la restauración del ambiente de la Cuenca y la generación de miles de puestos de trabajo en la región”.

Para garantizar la protección de la calidad ambiental de la zona, a fines de 2020 ACUMAR inició el monitoreo en dos puntos del arroyo Cañuelas con el fin de observa el estado actual, previo al inicio de las actividades del Mercado, y determinar la calidad del curso de agua en términos de sus características fisicoquímicas.

“El Mercado de Cañuelas es un proyecto productivo que resolverá una de las fuentes de contaminación más importantes de la cuenca. Una gran tarea que lleva adelante Martín Sabbatella en Acumar para cumplir con el plan ambiental de la región”, concluyó Katopodis.