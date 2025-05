Senadora del PRO le suelta la mano a Macri: "Hace tiempo dejó de ser nuestro líder"

A pocos días de que el PRO pierda una elección por primera vez en 18 años en la ciudad de Buenos Aires, la senadora amarilla Guadalupe Tagliaferri aseguró que el exmandatario Mauricio Macri "hace mucho tiempo dejó de ser un líder". La legisladora también lo cuestionó por la "ambivalencia" que le imprimió al espacio durante el último tiempo al pasar de avalar a criticar "las formas" del presidente Javier Milei.

"Hace mucho tiempo dejó de ser un líder, una persona en la cual uno siga sus pensamientos", dijo Tagliaferri en diálogo con El Destape 1070. Si bien aseguró que "hace mucho tiempo" Macri perdió ese rol, la senadora ubicó como un punto de inflexión el pacto de Acassuso, cuando una parte del PRO decidió darle su explícito apoyo en el balotaje del 2023. "Desde el pacto de Acasusso a la fecha, ya es mucho más obvio", añadió.

En ese sentido, también le criticó la confusión que generó al interior del partido su viraje en respetar los modos de Milei durante el primer año de su Gobierno, pero ahora atacar "las formas" al libertario. "Te levantabas a la mañana y no sabías la posición del PRO. Hoy Macri critica fuertemente las formas de la LLA pero hace un tiempo atrás decía que lo importante era el fondo y que había que acompañar. Y hoy critica las formas como algo central. Nosotros criticamos las formas siempre", planteó.

La postura del partido tras las elecciones

Tagliaferri, que tras las elecciones del domingo pasado se aseguró una banca como legisladora porteña por la lista del exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, anticipó que no se va a sumar a La Libertad Avanza (LLA) por más acuerdo que haga "la conducción del PRO" con el partido de los Milei. "Yo no me voy a sumar a La Libertad Avanza. Nos hemos desentendido de la conducción del PRO y de las decisiones que toman. Hemos sido críticos de esa postura ambivalente. Hemos planteado que nosotros no queríamos un apoyo incondicional como en el pacto de Acassuso", reiteró.

En contraposición, ayer, el presidente del PRO, Cristian Ritondo, celebró el llamado que hizo el presidente Milei para confluir en una alianza con LLA en la provincia de Buenos Aires. En diálogo con LN+, el diputado aseguró que hay que avanzar necesariamente en la convergencia y "saldar cualquier diferencia" apara alcanzar un frente en PBA. "El único color que le gana al kirchnerismo es el violeta", enfatizó.